Amen Thompson é intocável em conversas de troca no Rockets

De acordo com o repórter Tim MacMahon, da ESPN, Amen Thompson é intocável em conversas de troca no Houston Rockets. Segundo o jornalista, a franquia já avisou as outras franquias da NBA que uma negociação envolvendo o atleta de 22 anos está fora de cogitação. Ou seja, a equipe conta com o camisa 1 para o futuro.

Nesta offseason, o Rockets deverá ser ativo no mercado. Afinal, com um elenco cheio de jovens, o time fez a segunda melhor campanha da Conferência Oeste. Agora, a diretoria se prepara para adicionar um astro à equipe. A franquia, sobretudo, tem os ativos necessários – múltiplas escolhas de Draft e jovens com potencial – para elevar o nível.

Para MacMahon, a avaliação da experiência nos playoffs será um elemento importante das discussões internas no Rockets. Uma troca por um astro, aliás, exigiria que a franquia abrissem mão de alguns dos jovens talentos. Desse modo, Jabari Smith, Cam Whitmore, Tari Eason e Jalen Green são potenciais moedas de troca.

“Uma troca de sucesso exigiria que o Rockets abrisse mão de alguns desses jovens talentos, embora Houston tenha deixado claro para outras diretorias que Amen Thompson é intocável. A franquia também tem muito apreço por Reed Sheppard, a quem considera como um dos jogadores mais talentosos ofensivamente no elenco”, contou MacMahon.

Com as atuações nesta temporada, Thompson se tornou protagonista no Rockets e uma estrela em ascensão na NBA. Versátil em quadra, o atleta é a alma do time texano. Um dos melhores defensores da liga, Amen também se destaca pelo atleticismo invejável e capacidade de passe. Além disso, é um excelente finalizador e reboteiro de elite.

“Amen já se tornou um jogador muito bom da NBA. E ele deverá ser muito muito melhor no próximo ano. Ótimo garoto, trabalha muito duro, é muito inteligente. Tudo o que pedimos para ele fazer, ele fez. Ele fez rapidamente e, às vezes, com uma facilidade surpreendente”, afirmou Rafael Stone, GM do Rockets.

Fora das discussões de troca no Rockets, Amen Thompson já se consolidou como uma força defensiva dominante. Em 2024/25, o camisa 1 fez médias de 14,1 pontos, 8,2 rebotes, 3,8 assistências, 1,4 roubo de bola e 1,3 toco, em 69 jogos. Agora, a franquia espera que o jogador evolua como arremessador.

Segundo Kendrick Perkins, analista da ESPN, o time de Houston deve construir um time em volta do jovem. Ou seja, para o ex-pivô, Thompson é o franchise player do Rockets. De acordo com o técnico Ime Udoka, o jovem tem um estilo único.

“O que Amen faz em quadra não pode ser replicado. Temos alguns jogadores que fazem coisas semelhantes, mas ele reúne tudo em um só. Ele joga em todas as posições para nós. Se alguém se machuca, ele assume a armação. Se outro está fora, ele joga. Na defesa, é único. Seu atleticismo, tamanho, velocidade, forças e capacidade de bloquear fazem dele um defensor completo”, disse Udoka.

