Dyson Daniels é eleito jogador que mais evoluiu na NBA

A NBA anunciou, nesta quarta-feira (30), que Dyson Daniels, do Atlanta Hawks, foi eleito o jogador que mais evoluiu (MIP) em 2024/25. Desse modo, o armador superou Ivica Zubac (Los Angeles Clippers) e Cade Cunningham (Detroit Pistons), outros finalistas ao prêmio. Assim, ele conquistou o troféu George Mikan.

Em eleição feita com 100 jornalistas e profissionais de mídia dos EUA e Canadá, Daniels recebeu 44 votos de primeiro lugar e contabilizou 332 pontos. Dessa forma, o australiano de 22 anos se torna o segundo atleta do Hawks na história a ganhar o MIP. O primeiro, aliás, foi Alan Henderson, em 1998.

O segundo colocado foi Zubac, com 186 pontos. Por fim, Cunningham terminou em terceiro, com 122 pontos. De acordo com a liga, cinco pontos foram concedidos aos votos de primeiro lugar, três pontos ao segundo e um para o terceiro.

Além de ser eleito o jogador que mais evoluiu na NBA, em 2024/25, Dyson Daniels foi finalista de outro prêmio. Afinal, ele terminou em segundo na votação para defensor do ano, atrás apenas do ganhador Evan Mobley (Cleveland Cavaliers). Desse modo, o australiano é nome certo no time ideal de defesa da temporada.

Apesar da temporada medíocre do Hawks, eliminado no play-in pelo Miami Heat, o australiano chamou a atenção em quadra. Sobretudo pelo desempenho defensivo. Daniels, aliás, liderou a NBA em roubos de bola, com 229 em 76 partidas. Ou seja, uma média de três por jogo. Dessa forma, ele se tornou o primeiro jogador, no século, a alcançar essa marca na liga.

Daniels chegou à equipe de Atlanta na última offseason, após duas temporadas sem brilho no New Orleans Pelicans. Com pouco espaço na equipe treinada por Willie Green, o ala-armador foi para o Hawks, na troca que levou Dejounte Murray para New Orleans.

No Pelicans, as médias de Dyson Daniels, em 2023/24, foram de 5,8 pontos, 3,9 rebotes, 2,7 assistências e 1,4 roubo de bola, em cerca de 22 minutos por jogo. Mas, em Atlanta, o australiano logo caiu nas graças do técnico Quin Snyder. Dessa forma, ele foi titular em todas as 76 partidas que disputou. Assim, suas médias pelo Hawks deram um salto: 14,1 pontos, 5,9 rebotes, 4,4 assistências, além dos já citados três roubos de bola.

Em 2024/25, Daniels alcançou outras marcas impressionantes. No duelo contra o Minnesota Timberwolves, em dezembro do ano passado, foi responsável por oito roubos de bola. Esse, aliás, é um recorde na carreira.

Além disso, Dyson Daniels se tornou o primeiro jogador desde Michael Jordan, a conseguir pelo menos 15 pontos e cinco roubos, em quatro jogos consecutivos na NBA. O camisa 5 do Hawks ainda se juntou ao maior de todos os tempos em outra estatística. Desde 1990, apenas Jordan e ele terminram uma campanha com pelo menos 225 roubos de bola e 55 tocos.

Por fim, Daniels tem apenas mais um ano de vínculo com o Hawks. Em 2025/26, o ala-armador vai receber US$7,7 milhões em salários. Assim, ele será elegível a uma extensão de contrato nesta offseason. Essa, aliás, será uma das prioridades da franquia de Atlanta para a próxima campanha.

Votação para o prêmio de jogador que mais evoluiu em 2024/25

1- Dyson Daniels (Atlanta Hawks): 332 pontos

2- Ivica Zubac (Los Angeles Clippers): 186 pontos

3- Cade Cunningham (Detroit Pistons): 122 pontos

4- Christian Braun (Denver Nuggets): 120 pontos

5- Austin Reaves (Los Angeles Lakers): 39 pontos

6- Evan Mobley (Cleveland Cavaliers): 21 pontos

7- Amen Thompson (Houston Rockers): 18 pontos

8- Deni Avdija (Portland Trail Blazers): 17 pontos

9- Tyler Herro (Miami Heat): 16 pontos

10- Josh Giddey (Chicago Bulls): 13 pontos

11- Payton Pritchard (Boston Celtics): 6 pontos

12- Toumani Camara (Portland Trail Blazers): 5 pontos

13- OG Anunoby (New York Knicks): 3 pontos

14- Jalen Williams (Oklahoma City Thunder): 2 pontos

