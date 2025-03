Dyson Daniels consegue feito histórico na NBA pelo Hawks

Em sua primeira temporada como titular na NBA, o ala-armador Dyson Daniels, do Atlanta Hawks, tem os melhores números de sua carreira. Na vitória sobre o Philadelphia 76ers, no domingo (23), ele atingiu um feito na liga. Isso porque teve cinco roubos de bola, se tornando o jogador mais jovem da história a atingir 200 ou mais roubadas em uma única campanha, segundo o StatsMamba.

Pelo Hawks em 2024/25, Dyson Daniels soma 202 roubos de bola e, aos 22 anos, atingiu o recorde da NBA no quesito. Além disso, foi o sétimo jogo seguido dele com pelo menos duas roubadas.

Enquanto isso, Daniels também é o quarto jogador com mais roubos em uma única temporada desde 2002/03. Portanto, ficando atrás apenas de dois grandes nomes da NBA: Allen Iverson e Chris Paul. No entanto, ambos conseguiram suas marcas com mais idade do que o jogador do Hawks. Aliás, os 202 roubos do australiano de Atlanta já é a maior marca da NBA desde Paul em 2008/09.

Dessa forma, ele se consolida como um dos favoritos ao prêmio de melhor defensor da liga. Antes de atingir a marca, diante do 76ers, o jogador também tinha ido bem na vitória sobre o Golden State Warriors, no sábado (22). Na ocasião, ele teve três roubos de bola, mas foi mais participativo no ataque ao somar 12 pontos. Contra o Sixers, ele fez oito pontos.

Assim, rendeu elogios do técnico rival, Steve Kerr.

“Ele tem grande chanc. Quando fui me me preparar para este jogo, nas duas primeiras partidas que assistir do Hawks ele teve três roubos em cada um. Me chamou atenção. Não sei se já vi isso. Literalmente as três primeiras posses do jogo, três roubos. Ele é com certeza do primeiro time ideal de defesa e está na disputa”, disse o treinador sobre as chances de Daniels ser o defensor do ano.

Dyson Daniels passou seus dois primeiros anos na NBA com o New Orleans Pelicans. Entretanto, era reserva. Isso porque a equipe utilizava CJ McCollum ou Herb Jones na posição. Mas ele fez parte da troca que levou Dejounte Murray para o time de Luisiana. No Hawks, então, assumiu a titularidade.

Na atual temporada, ele disputou 66 jogos, sendo todos no quinteto inicial. Como resultado, soma médias de 13.9 pontos, 5.7 rebotes, 4.3 assistências e incríveis 3.1 roubos de bola por noite.

