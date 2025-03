Site cita ideia de troca envolvendo Warriors, Hawks e 76ers

O portal Fadeaway World sugeriu uma troca para a próxima temporada envolvendo Golden State Warriors, Alanta Hawks e Philadelphia 76ers. Enquanto Atlanta e o Sixers estão em má fase na temporada, o Warriors vive seu melhor momento em anos após a chegada de Jimmy Butler.

A sugestão de troca levaria Paul George, Trayce Jackson-Davis e Brandin Podziemski ao Hawks. Enquanto isso, Terance Mann, Caris LeVert, uma escolha de primeira rodada de 2030 de Atlanta e outra de primeira rodada de 2031 do Warriors para Philadelphia. Por fim, Golden State receberia o pivô Onyeka Okongwu.

A negociação daria ao Warriors um pivô de confiança, atlético e que protege o garrafão. Na temporada, Okongwu tem médias de 12.8 pontos, 8.5 rebotes e 1.1 toco por jogo. Não é de hoje que a equipe corre atrás de um jogador para atuar próximo ao aro.

Publicidade

Vale dizer, porém, que Golden State vive uma crescente, subindo na tabela após a troca que trouxe Jimmy Butler à equipe. Assim, o hipotético acordo pode variar conforme a campanha da franquia nos playoffs.

Leia mais!

Abrir mão de Podziemski e Jackson-Davis representa negociar dois jovens promissores. Contudo, o próprio GM do Warriors, Mike Dunleavy Jr, já admitiu que a equipe está com foco em vencer agora e não em desenvolver talento.

Publicidade

Por outro lado, para o Sixers, seria a chance de abrir mão do contrato de Paul George e começar a pensar em uma reconstrução. A chegada do ala ao time de Philadelphia, na última offseason, deveria tornar a equipe uma das mais fortes do Leste. No entanto, sua falta de produtividade e as lesões de Joel Embiid não deixaram a equipe funcionar como queria.

Com a equipe no fundo da tabela e a situação de Embiid ainda não resolvida, o portal sugere um acordo que leve a franquia a uma reconstrução. Portanto, o foco seria em conseguir escolhas de draft e jogadores úteis para atuar ao lado de Tyrese Maxey.

Publicidade

Enfim, além de 76ers e Warriors, a outra equipe envolvida na troca seria o Hawks. Ao invés da equipe ir para o tank, trocando Trae Young, a ideia seria dar a ele uma segunda estrela de nível que ainda não teve em sua carreira. George, Young, Jalen Johnson e Dyson Daniels poderiam fazer um quarteto poderoso dos dois lados da quadra.

Veja a troca sugerida:

Hawks recebe: Paul George, Trayce Jackson-Davis e Brandin Podziemski

Sixers recebe: Terance Mann, Caris LeVert e duas escolhas de primeira rodada

Warriors recebe: Onyeka Okongwu

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA