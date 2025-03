NBA: Para alguns times, regras de playoffs seriam as antigas

As regras dos playoffs mudaram de vez para os times da NBA ainda na “bolha” de Orlando, em 2020. Naquela temporada, o comissário Adam Silver promoveu a mudança com o play-in, para que tivesse mais competição. Afinal, os oito primeiros se classificavam diretamente, enquanto os outros que não brigavam por vagas, não jogavam de forma tão séria. Mas na atual campanha, algumas equipes dão sinais de que seria melhor nem ter repescagem.

Isso acontece com, pelo menos, quatro times que estão na zona do play-in, mas que podem acabar nos playoffs. Dallas Mavericks, Chicago Bulls, Miami Heat e, até o Phoenix Suns, que está fora, só queriam que a temporada acabasse logo. E nem estamos falando daqueles que abraçam a ideia de um sonho por Cooper Flagg no próximo Draft.

Claro que o play-in acontece na NBA com algum sucesso, mas a atual temporada deixou times em situações diferentes. A “zona de Flagg” ficou maior, enquanto várias equipes tiveram problemas com lesões de seus principais jogadores.

O San Antonio Spurs, por exemplo, chegou a figurar entre os oito primeiros times do Oeste, dando pinta de que poderia ir aos playoffs. Mas a equipe “perdeu terreno” aos poucos e, mesmo com a troca por De’Aaron Fox, não era o bastante para competir. E não ajudou em nada o fato de o Spurs perder Victor Wembanyama e o próprio Fox pelo resto da campanha. Agora, é o 13°.

Por outro lado, o Philadelphia 76ers, que montou um dos times mais intrigantes da NBA, queria mesmo que as regras antigas dos playoffs estivessem em ação. Isso porque o Sixers não vai para lugar algum após as lesões de Joel Embiid, Paul George e Tyrese Maxey. Para piorar, Jared McCain, que chegou a ser favorito ao prêmio de melhor calouro, também se machucou.

Ou seja, para alguns times como o Sixers, era melhor pular para a próxima temporada da NBA e esquecer o que aconteceu em 2024/25. O Suns quase se alinha a isso, mas com uma diferença.

Suns e Mavs “brigam” por vaga

De alguma forma, a coisa lá complicou de vez. Assim como o 76ers, o time de Phoenix era forte candidato aos playoffs da NBA. Até começou muito forte, vencendo oito dos nove primeiros jogos. Mas as lesões de Kevin Durant e Devin Booker, principalmente naquele início, deixaram a equipe sem força. E piorou de vez quando a direção fez de tudo para receber Jimmy Butler em troca, pois ofereceu Durant. O astro ficou sabendo e, claro, não gostou nada.

Hoje, por mais que o Suns tente vencer jogos e entrar na zona do play-in, nada funciona. O time não consegue superar o Mavs de forma alguma e vê as chances de entrar nos playoffs da NBA ir embora a cada jogo.

Aliás, o Mavericks nem elenco tem. Parece até castigo por conta da troca de Luka Doncic. Após superar todos os oponentes nos playoffs do Oeste na última temporada, o Mavs entrou na atual campanha como um dos favoritos na NBA.

Mas trocou Doncic e tudo começou a dar muito errado. Apesar de a direção dizer que a ideia era brigar pelo título da NBA nos dois ou três próximos anos, Dallas pode perder jogos até por WO e, ainda assim, entrar nos playoffs. Bizarro.

Bulls e Heat vão ao play-in, mas não queriam

Se dependesse de times como Bulls e Heat, as regras da NBA ainda seriam aquelas em que oito times se classificariam diretamente aos playoffs. Enquanto a equipe de Chicago fez uma troca para receber de volta a sua escolha de Draft, a de Miami ficou tão presa na questão Jimmy Butler que jamais funcionou no ano.

Agora, o Heat acumula sete derrotas consecutivas e só vai ao play-in porque o resto do Leste só quer saber do recrutamento. Então, quando o time está vencendo um jogo, o técnico Erik Spoelstra coloca Terry Rozier em quadra e tudo se resolve. Sem dar qualquer sinal que seja tank.

Mas o fato é que tanto Bulls quanto Heat não possuem times fortes o suficiente para os playoffs. Miami até ainda poderia fazer algo, mas quer manter sua escolha de Draft (está com o Oklahoma City Thunder, com proteção top 14). Então, basta ficar fora da pós-temporada que dá certo.

E ainda tem o Atlanta Hawks, que está sem um de seus melhores jogadores (Jalen Johnson), mas ainda consegue competir. Como não tem a própria pick (está com o San Antonio Spurs), perder não faz tanto sentido.

