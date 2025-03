Ex-jogador da NBA revela lado de Pat Riley: “torna público”

Um ex-jogador do Miami Heat na NBA trouxe revelações sobre o dirigente Pat Riley. Após as polêmicas recentes entre o presidente da franquia e Jimmy Butler, Antoine Walker contou que o veterano tem um comportamento padrão no jeito com os atletas. Segundo ele, o ex-técnico não sabe manter as situações dentro do vestiário.

“Eu amo o Pat. Ele é um disciplinador e gosta de fazer as coisas do jeito dele. No entanto, se você perceber, quando está cansado de você, ele torna isso público. Isso remonta a Dwyane Wade, Shaquille O’Neal, Jimmy Butler. É algo que nunca fica dentro da franquia. Ele toma a decisão e faz isso de forma pública”, contou o ex-jogador.

O caso mais recente aconteceu com Jimmy Butler. Após anos de sucesso, o jogador entrou em polêmica com Riley por comentários após a temporada 2023/24. Na época, o astro disse que sua ausência foi a razão para Miami ter sido eliminado. O dirigente, por sua vez, deu declarações públicas detonando o camisa 22.

As falas de Riley deram início a uma disputa na NBA. Enquanto Butler estava em fim de contrato, o dirigente travou as negociações em busca de uma mudança de comportamento. Algo que não aconteceu. No fim, o craque exigiu uma troca de forma pública e recebeu diversas suspensões. Na trade deadline, acabou negociado para o Golden State Warriors.

O ex-jogador da NBA, porém, discordou de Pat Riley nas ações contra Butler. De acordo com Walker, o dirigente passou dos limites ao punir o astro pelas ações dos últimos meses.

“Eu não gostei do que aconteceu com Butler porque você não deveria precisar multar os caras e tirar dinheiro deles assim. Se você quer seguir caminhos diferentes, há maneiras de fazeer isso. Porém, tirar dinheiro do atleta para colocá-lo em uma posição ruim é complicado”, disse o ex-ala.

Walker, aliás, viveu uma situação semelhante com Riley na NBA. Ele passou a reta final de sua carreira no Heat, longe de ter sido o jogador que foi no Boston Celtics. Ainda assim, teve médias de 10.4 pontos e 4.8 rebotes, nos 160 jogos pela equipe da Flórida.

O ex-jogador ainda foi importante para a conquista do primeiro título do Heat na NBA, sendo o terceiro principal pontuador. No entanto, ele perdeu espaço no ano seguinte por problemas físicos. Riley, no entanto, não manteve isso no vestiário, até trocar Walker para o Minnesota Timberwolves.

