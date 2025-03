Times da NBA observam situação de Zion Williamson

Rumores de que alguns times da NBA estão de olho na situação de Zion Williamson surgiram nesse sábado (15). Em meio à frustrante campanha do New Orleans Pelicans, em 2024/25, quase nenhum nome escapou de boatos sobre possíveis negociações. O último a ser envolvido foi justamente o do maior astro da franquia.

Quem falou sobre isso foi o jornalista Tim MacMahon, da ESPN. Em um podcast, ele comentou que a situação de Williamson pode ter desdobramentos na próxima offseason. Ou seja, talvez uma troca saia do papel.

“Eu e Bobby Marks (outro analista da ESPN) escrevemos um texto assim que Zion retornou, com alguns indicativos sobre o que poderia vir a seguir em sua carreira. Bom, alguém nos disse, naquela época, que o maior objetivo de 2024/25, em meio a todos os problemas, seria revalorizar o jogador. Tudo isso, pensando na próxima offseason“, afirmou o insider.

O craque tem tido boas médias e o time também conseguiu mais vitórias nas últimas semanas do que em quase toda a temporada. De acordo com MacMahon, os times da NBA estão notando o ótimo desempenho de Zion Williamson.

“O que posso dizer é que o New Orleans Pelicans está gostando do que vê dele, seja na quadra ou fora dele. Mas, as outras franquias também gostam. Então, ele tem lidado bem com tudo isso e com o ano ruim do time. Porém, caso uma troca se apresente, eu não diria que ele é intocável. Acho que algumas equipes teriam um interesse muito grande em obtê-lo. Será, acima de tudo, uma história interessante”, concluiu o jornalista.

Em 2024/25, Zion voltou a lidar com problemas de contusão, jogando apenas 28 vezes até aqui. Mas, as suas médias, de fato, são boas. Ele produz 24.2 pontos, 7.3 rebotes, 5.3 assistências e 1.2 roubo de bola, em apenas 28.5 minutos por jogo. New Orleans, além disso, está controlando os minutos do astro em quadra. A intenção é evitar novos problemas em um time que já não tem chance de chegar aos playoffs.

Essa produção conta com alguns destaques, como por exemplo, os triplos-duplos contra Los Angeles Clippers e Phoenix Suns. Além disso, marcou 37 pontos, em menos de 30 minutos, contra o Los Angeles Lakers.

No entanto, o que complicou a vida da franquia nesta campanha não foi apenas a ausência de Williamson. Afinal, muitos jogadores importantes se machucaram. Grande reforço do Pelicans, Dejounte Murray fraturou a mão ainda no primeiro jogo de 2024/25. Depois de retornar, rompeu o tendão de Aquiles. Desse modo, está fora da temporada.

Outro nome vital do time que sofreu com lesões foi o especialista defensivo Herb Jones, que também está fora do restante da campanha por conta de um problema no ombro.

Portanto, com um ano ruim, e uma provável grande escolha de Draft chegando, tudo parece ser possível em termos de trocas e negociações no Pelicans. Dessa forma, a saída de Zion Williamson não pode ser descartada, já que muitos times da NBA estão de olho no ala-pivô. O astro de 24 anos tem contrato até 2028. Nas próximas três temporadas, ele vai recber US$126,5 milhões em salários.

