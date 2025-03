NBA: Pelicans terá jogos contra times da Austrália

O New Orleans Pelicans fará jogos amistosos na próxima pré-temporada da NBA contra times da NBL, da Austrália. As ligas tem grande colaboração mútua desde 2016. Agora, pela primeira vez, um time dos Estados Unidos viajará para o país da Oceania para disputar partidas de preparação. Os adversários serão Melbourne United e South East Melbourne em duelos no começo de outubro de 2025.

Então, nomes como Zion Williamson, CJ McCollum e Trey Murphy estarão em quadra. A liga tem tido vários jogos preparatórios no Oriente. Países como China, Índia, Japão e Emirados Árabes já receberam partidas de preparação nos últimos anos. Aliás, 2025 terá dois duelos entre Brooklyn Nets e Phoenix Suns em Macau.

A grande novidade, no entanto, é a presença de times desses países enfrentando equipes de NBA. Desde que a liga dos EUA firmou parceria com a NBL, da Austrália, sete equipes do país viajaram para a América do Norte, disputando 24 jogos contra as franquias da NBA. Então, além de enfim a liga mais famosa do mundo estar indo para outro lugar, um time como o Pelicans enfrentará uma equipe local.

Foi isso que Larry Kestelman, diretor executivo da NBL, citou ao falar sobre o anúncio desses jogos envolvendo o New Orleans Pelicans da NBA e times da Austrália.

“Esse anúncio significa muito para o basquete do nosso país e para a NBL como um todo. Hospedar um time de NBA na Austrália tem sido um sonho para todos nós há algum tempo. Ver isso se concretizar depois de um projeto de 15 anos, mostra que você pode realizar muitas coisas quando sonha grande. Quero agradecer, acima de tudo, a Adam Silver e a toda equipe da NBA que vai permitir que esse sonho aconteça”, afirmou.

A proprietária do Pelicans, Gayle Benson, também se disse honrada em fazer parte de um momento especial para o basquete da Austrália.

“Estamos honrados em fazer parte de tudo isso. Essa colaboração entre a NBL e a NBA é uma grande oportunidade para todos. Vamos envolver torcedores globais e espalhar a cultura do basquete de New Orleans. Estamos ansiosos por competir contra o Melbourne United e South Bay Melbourne e colaborar para continuar desenvolvendo o basquete da região. Será benéfico para todos”, ponderou Benson.

As colaborações entre NBA e NBL vão além dos amistosos. Afinal, vários jogadores do projeto Next Stars da liga australiana já estão nos EUA. Ao total são nove atletas. Isso inclui, por exemplo: LaMelo Ball (Charlotte Hornets), Josh Giddey (Chicago Bulls) e Alex Sarr (Washington Wizards).

Aliás, o Draft de 2024 teve um recorde de jogadores do programa chegando à NBA. Além de Sarr, AJ Johnson (Wizards), Bobi Klintman (Detroit Pistons) e Ariel Hukporti (New York Knicks).

Por fim, os amistosos serão nos dias 3 e 5 de outubro. Enquanto isso, o Pelicans também deve participar de ações do NBA Cares na Austrália em 4 de outubro.

