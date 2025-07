Nikola Jokic adia extensão de contrato com Nuggets

De acordo com Bennett Durando, do jornal The Denver Post, Nikola Jokic informou ao Denver Nuggets que não quer uma extensão de contrato nesta offseason. Portanto, o astro da franquia deve abrir negociações apenas depois do fim da temporada 2025/26. Atualmente, ele é elegível para estender seu atual vínculo por três anos, mas pode ter um acordo ainda melhor se o fizer daqui um ano.

“Jokic informou ao Nuggets que não assinará uma extensão de contrato nesta offseason. Denver apresentou as duas opções a ele. Agora, equipe do três vezes MVP vai optar por esperar . Então, uma decisão que a liderança da franquia já estava prevendo por causa do dinheiro em jogo”, disse o jornalista.

Vale lembrar que Nikola Jokic ainda tem três anos restantes de sua extensão de contrato, que lhe assegurou US$ 276 milhões, assinada em 2022. O sérvio tem uma opção de jogador no último ano do acordo, no valor de US$62,8 milhões, em 2027/28. Assim, agora, se tornou elegível para estender de novo seu vínculo. Dessa vez, por US$200 milhões.

No entanto, ao esperar até a offseason de 2026 para buscar um novo contrato, Nikola Jokic poderá adicionar um quarto ano no vínculo com o Nuggets. Então, receberá mais US$77 milhões, de acordo com Bobby Marks, da ESPN.

Há poucas semanas, Josh Kroenke, presidente do Denver Nuggets, disse que o time vai oferecer uma extensão ao seu astro. Mas, em sua declaração, ele já deixou claro saber da situação favorável para Jokic em adiar o acordo.

“Com certeza vamos oferecer (a extensão). Não tenho certeza se ele vai aceitar ou não. Mas também vamos explicar todos os parâmetros financeiros que envolvem essa assinatura agora versus a assinatura posterior. Ele tomará a melhor decisão para si e para a sua família, e nós o apoiaremos nisso”, disse o dirigente.

Os Nuggets fizeram várias mudanças nos últimos meses na esperança de melhorar o apoio a Jokic. Por enquanto, a franquia fez duas adições da agência livre da NBA. Acertou o retorno do ala Bruce Brown e trouxe o arremessador Tim Hardaway Jr. As maiores mudanças, no entanto, vieram por meio de trocas. A equipe reduziu a sua folha salarial substituindo Michael Porter por Cam Johnson. Além disso, fechou a chegada do tão pedido pivô reserva com Jonas Valanciunas, mas seu futuro em Denver ainda é incerto.

