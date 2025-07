NBA: Nuggets avisa que não pretende liberar Jonas Valanciunas

A troca de Jonas Valanciunas para o Denver Nuggets é uma das grandes novelas da NBA nos últimos dias. O pivô lituano chegou ao time após negócio com o Sacramento Kings. A aposta da franquia era tê-lo como reserva imediato de Nikola Jokic em 2025/26. No entanto, o veterano recebeu uma proposta do Panathinaikos, da Grécia, e está tentando forçar uma rescisão nos EUA.

As notícias recentes, porém, não são boas para Jonas Valanciunas. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Nuggets não pretende liberar o pivô do contrato. O jogador tem acordo até o fim de 2026/27. Assim, ele apenas poderia assinar com outro time caso haja uma rescisão, o que não deve acontecer.

Por enquanto, a troca entre Nuggets e o Kings não foi oficializada pela NBA. Desse modo, Valanciunas poderia tentar insistir na ida a Europa para tentar fazer Denver desistir do negócio. Logo, Sacramento poderia liberar o atleta do contrato para ele alcançar o desejo de defender o time grego na EuroLeague.

De acordo com Marc Stein, do Substack, o Nuggets também pretende manter a troca com o Kings para não liberar Jonas Valanciunas da NBA. Assim, a FIBA não autorizaria um novo acordo do atleta com o time grego.

“O Nuggets segue em frente com a troca por Valanciunas e continua determinado a manter o pivô para ser reserva de Nikola Jokic. Ele chegou a Grécia no início deste fim de semana. Porém, não pode assinar com a equipe da EuroLiga a menos que seja liberado de seu contrato com a NBA”, escreveu Stein.

A insistência na troca por Valanciunas tem um motivo: o Nuggets precisa de um reserva para Jokic. O quatro vezes MVP, afinal, tem sofrido com a falta de apoio no elenco. Nas últimas campanhas, por exemplo, teve DeAndre Jordan, Dario Saric e Zeke Nnaji como opções do banco. Com 13 anos na liga, o lituano é visto como uma ótima peça para ajudar a segunda unidade do elenco na NBA.

Valanciunas, inclusive, teria ficado satisfeito com a troca para o Nuggets. De acordo com o portal BasketNews, ele viu no time uma chance de contribuir para a rotação de um candidato ao título da NBA. Porém, a oferta da equipe grega mostrou um tipo diferente de objetivo para ele: estabilidade a longo prazo e um papel em um time que briga para ser campeão da EuroLiga.

