Pacers fecha troca por pivô do Grizzlies

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Memphis Grizzlies e Indiana Pacers fecharam uma troca envolvendo o pivô Jay Huff. Na negociação, o Grizzlies recebeu uma escolha de segunda rodada e um swap (direito de inverter escolha). Assim, o time de Indiana assegura um substituto para Myles Turner, que deixou a equipe para assinar com o Milwaukee Bucks, nesta offseason.

Agora, o Pacers passa a contar com o primeiro pivô de ofício no elenco para 2025/26. Afinal, Isaiah Jackson e Thomas Bryant são agentes livres. O primeiro é restrito, ou seja, com Indiana tendo o direito de cobrir as ofertas que ele vier a receber. O veterano, por sua vez, é irrestrito e, desse modo, pode assinar com qualquer equipe da NBA.

Assim, Huff tem boas chances de começar a temporada como titular do time de Rick Carlisle. A troca pelo pivô do Grizzlies faz muito sentido ao Pacers, já que o novo reforço tem um estilo de jogo semelhante ao de Turner. Portanto, Huff é um big que espaça a quadra com os arremessos do perímetro e tem a habilidade de proteger o aro.

O detalhe é que o pivô de 27 anos tem a sua grande oportunidade na NBA. Huff, aliás, não foi selecionado no Draft de 2021. Dessa forma, ele chegou à liga com sucessivos contratos two-way. Assim, ele disputou apenas 31 jogos por Los Angeles Lakers, Washington Wizards, Denver Nuggets e o próprio Grizzlies. Mas, em Memphis, na última offseason, o jogador assinou o seu primeiro contrato com salário garantido.

Em 2024/25, Huff acumulou médias de 6,9 pontos e dois rebotes, em 64 jogos. Além disso, acertou 51,5% dos arremessos de quadra e 40,5% das bolas de três. Reserva do novato Zach Edey, ele atuou por cerca de 12 minutos por partida. Huff, aliás, vai receber US$5 milhões em salários nas próximas duas temporadas. Já em 2027, o time de Indiana terá o direito de abrir mão do último ano de vínculo (US$3 milhões) com o atleta.

Ao mesmo tempo em que fechava a troca de Huff para o Pacers, o Grizzlies contratava outro pivô. Trata-se de Jock Landale, que defendeu o Houston Rockets nas últimas duas campanhas e era agente livre irrestrito. O australiano de 29 anos assinou contrato de uma temporada com a equipe de Memphis. Na NBA desde 2021, Landale tem médias de 5,4 pontos e 3,3 rebotes, em 221 jogos.

