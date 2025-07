Rockets e Wizards fecham troca envolvendo Cam Whitmore

De acordo com o jornalista Shams Charania, o Houston Rockets está se movimentando na agência livre da NBA. O time está mandando o ala Cam Whitmore em troca para o Washington Wizards. Por outro lado, o Wizards envia a Houston duas escolhas de segunda rodada.

Cam Whitmore, de 20 anos, acabou a sua segunda temporada na NBA. No entanto, ele perdeu tempo de quadra, ao contrário do que se esperava na evolução de um jogador jovem em um time em evolução. Então, com a troca que o Rockets fez por Kevin Durant, seus minutos poderiam “despencar” ainda mais.

Mesmo com 16.2 minutos em 2024/25, Cam Whitmore fez médias de 9.2 pontos, além de 3.0 rebotes. Ele vinha reclamando com a comissão técnica sobre seu pouco aproveitamento em quadra e chegou a conversar com a diretoria sobre sua situação no Rockets. Foi aí que surgiu a ideia de uma eventual negociação, mas apenas na agência livre.

Enquanto isso, o Wizards recebe mais um jovem de muito talento com a chegada de Whitmore. O time já conta com Bilal Coulibaly, Kyshawn George, Bob Carrington, AJ Johnson, além de Alex Sarr, segunda escolha do Draft de 2024. A equipe ainda terá vários veteranos, como Marcus Smart, Khris Middleton e CJ McCollum, que chegou em troca com o New Orleans Pelicans antes do início da agência livre da NBA.

Nas últimas semanas, cresceu o rumor de que o Los Angeles Lakers seria o principal candidato a troca pelo novo reforço do Wizards, Cam Whitmore. Afinal, havia a expectativa de o time de Los Angeles ir atrás de um cestinha saindo do banco de reservas. No entanto, não será o ala.

Escolha 20 do Draft de 2023, Cam Whitmore vai receber US$3.5 milhões na próxima temporada da NBA. Ou seja, o Wizards não teve problemas em absorver seu salário e já conta com 14 jogadores sob contrato garantido. É possível, no entanto, que o time faça algumas mudanças em relação a Dillon Jones, que chegou em troca com o Oklahoma City Thunder, além da opção sobre Justin Champagnie.

A troca por Whitmore dá ao Wizards a chance de fazer testes ao longo da fase de treinamentos para definir os minutos de seus jovens. É esperado que Middleton tenha minutos consistentes no começo da próxima temporada, assim como Smart. Malcolm Brogdon, por outro lado, não deve ficar e é agente livre.

Em três jogos como titular em 2024/25, Cam Whitmore obteve médias de 25.0 pontos, 8.0 rebotes e acertou 54.5% dos arremessos de três.

A troca

Wizards recebe: Cam Whitmore (US$3.5 milhões em 2024/25, contrato até 2026/27)

Rockets recebe: duas escolhas de segunda rodada

