Boletim de rumores e trocas da NBA (05/07/2025)

Bem-vindo à edição de 05 de julho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Continua após a publicidade

Heat aparece como novo interessado em Nikola Vucevic

O pivô Nikola Vucevic segue disponível para trocas no Chicago Bulls. Mas, diferente dos últimos meses, o principal candidato a adquirir o atleta montenegrino mudou. Tão especulado desde a trade deadline, o Golden State Warriors deu lugar a outro time. Segundo o jornalista Jake Weinbach, o grande interessado no atleta de 34 anos agora seria o Miami Heat.

O otimismo sobre as chances de negociação do jogador aumentou, em particular, pelo fato de tornar-se um contrato expirante. Ou seja, adquiri-lo já não é um compromisso de longo prazo. O Bulls, no entanto, também não deseja assumir vínculos mais longos como parte do negócio. Vucevic disputou 73 jogos na temporada passada, anotando 18,5 pontos e 10,1 rebotes.

Continua após a publicidade

Leia mais sobre trocas na NBA

Kings inclui Devin Carter em vários cenários de troca

Devin Carter chegou ao Sacramento Kings como uma grande esperança, depois de ter sido escolhido na loteria do draft do ano passado. Mas, após uma temporada e 36 jogos disputados, a franquia desistiu do ala-armador. Ou melhor, dá sinais claros disso. De acordo com Matt George, da rede ABC, o time vem incluindo o jovem em propostas de troca ao redor da liga.

O jogador de 23 anos surge, em particular, nas supostas conversas do Kings para trazer Jonathan Kuminga. O Warriors aprova a chegada do atleta. Seriam as outras compensações, por enquanto, que travam um acerto. Carter passou grande parte da campanha de calouro lesionado, anotando tímidos 3,8 pontos em 11,0 minutos.

Continua após a publicidade

Patrick Beverley “espera” mercado por novo time na NBA

O armador Patrick Beverley está pronto para voltar à NBA, depois de uma temporada no basquete europeu. Só falta, então, achar um time para fazer esse retorno. Mas ele não está com pressa para definir a sua situação. O especialista defensivo conhece como funciona o mercado da liga e, por isso, está calmo à espera da sua chance.

“Eu não tenho nenhuma atualização no momento, mas posso dizer que vou voltar à liga. É preciso esperar os primeiros dias de agência livre mesmo. Assim, entendemos o local para buscar um contrato mínimo ou um convite de pré-temporada. Não importa se um ou outro, no entanto, vou estar na NBA”, garantiu o veterano.

Continua após a publicidade

Sixers rejeita só “despachar” contrato de Paul George

Antes do draft, uma onda de especulações apontava que o Philadelphia 76ers queria “despachar” o contrato de Paul George. O astro era tratado como um ativo negativo, pois ainda tem US$162 milhões a receber nas próximas três temporadas. Mas o Sixers não vai desistir do ala tão rápido. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, isso nunca esteve em consideração dentro da franquia.

“Apesar dos comentários, todos os rumores de que a equipe explorou descer posições no recrutamento para se livrar de Paul são falsos. Uma pessoa de dentro da organização, aliás, definiu tudo em uma palavra: nonsense”, revelou o jornalista. A ação seria uma grande reviravolta porque a contratação do craque foi o ponto final de um plano de anos para abrir espaço na folha salarial.

Continua após a publicidade

George esteve limitado a 41 jogos em sua temporada de estreia em Philadelphia. O ala registrou médias de 16,2 pontos, 5,3 rebotes e 4,3 assistências, enquanto converteu 43% dos arremessos de quadra.

Leia mais sobre negociações na NBA

Em transição

– O ala-armador Antonio Reeves, para começar, não faz mais parte do elenco do New Orleans Pelicans. A franquia aproveitou o contrato não garantido do atleta de 24 anos e dispensou-o para reduzir a folha salarial.

Continua após a publicidade

– Cam Whitmore, por sua vez, esteve perto de reforçar o Los Angeles Lakers. Vários jornalistas noticiaram que os angelinos tentaram incluir o jovem jogador na transação para levar Dorian Finney-Smith para o Houston Rockets.

– Enquanto isso, o ala Jabari Walker é o novo contratado do Sixers para a próxima campanha. Ele assinou um contrato two-way com a franquia, depois de três temporadas atuando pelo Portland Trail Blazers.

Continua após a publicidade

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 05/07, você lembra de Marko Guduric? Pois o ex-ala-armador do Memphis Grizzlies vai assinar contrato com os italianos do Olimpia Milano até 2028.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA