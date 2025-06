Dorian Finney-Smith deixa Lakers e acerta com Rockets

Surpresa! De acordo com o jornalista Shams Charnaia, da ESPN, o ala Dorian Finney-Smith deixou o Los Angeles Lakers e fechou com o Houston Rockets. O jogador tinha opção em seu contrato com o time de Los Angeles, mas optou por virar agente livre. Então, ele acertou com a equipe texana por US$53 pelos próximos quatro anos.

Dorian Finney-Smith, de 32 anos, chegou ao Lakers após troca com o Brooklyn Nets na última trade deadline da NBA. Ele receberia US$15.4 milhões naquele que seria o seu último ano de acordo com a equipe californiana.

O Rockets vem montando um dos melhores times do Oeste na offseason. Isso porque fechou a troca pelo astro Kevin Durant com o Phoenix Suns sem perder muitos jogadores importantes. No negócio, mandou Dillon Brooks e Jalen Green. Já nos últimos dias, Steven Adams, Jabari Smith Jr e Fred VanVleet estenderam seus contratos. É esperado que os veteranos Jeff Green, Aaron Holiday e Jae’Sean Tate fiquem pelo acordo mínimo.

Ou seja, com Dorian Finney-Smith, o Rockets fica ainda melhor, especialmente por conta de sua capacidade de defender e atacar com arremessos de três. Na última temporada pelo Lakers, por exemplo, ele acertou 39.8%. Enquanto isso, fez 7.9 pontos e 3.6 rebotes em cerca de 29 minutos por noite.

A ida de Dorian Finney-Smith do Lakers para o Rockets pode ter sido provocada pelo GM Rob Pelinka, de Los Angeles. De acordo com o jornalista Anthony Irwin, do site Clutch Points, Pelinka vinha informando diretorias rivais que o ala teria um problema no joelho. Tudo isso pode deixar o clima em Los Angeles ainda mais tenso.

Isso porque Rich Paul, agente de LeBron James, deu declarações “estranhas” após o astro manter seu contrato com o Lakers. James estaria insatisfeito com algumas movimentações e iria “observar” a agência livre do time. Como resultado, os rumores de que ele pode sair começaram a crescer.

Vale lembrar que o Lakers enviou ao Nets três futuras escolhas de segunda rodada, Maxwell Lewis e D’Angelo Russell na troca por Dorian Finney-Smith, há cerca de seis meses. Agora, o ala sai sem deixar nada para o time de Los Angeles.

Com passagens por Dallas Mavericks e Nets antes de ir ao Lakers, Finney-Smith, o novo reforço do Rockets possui médias de 8.3 pontos, 4.5 rebotes e aproveitamento de 36.2% nos arremessos de três na carreira.

