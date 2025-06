Dorian Finney-Smith vira agente livre no Lakers

Dorian Finney-Smith será agente livre na NBA em 2025. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o ala-pivô recusou a opção que tinha com o Los Angeles Lakers para 2025/26 no valor de US$15.4 milhões. Desse modo, ele pode assinar com qualquer equipe da liga a partir desta segunda-feira (30).

A decisão de Finney-Smith aconteceu no limite da agência livre. Conforme as regras da NBA, os jogadores e times com opções tinham até este domingo (29) para decidir se exerceriam ou não a cláusula. Apesar da decisão, o Lakers ainda pode assinar com o veterano para a próxima temporada da liga.

De acordo com Dave McMenamin, da ESPN, o Lakers pode oferecer a Finney-Smith até US$90.2 milhões por quatro anos. Os rumores apontam que ele teria muito interesse na extensão. No entanto, como agente livre, ele não descarta uma nova equipe para a sua próxima campanha na liga.

Dorian Finney-Smith foi um nome importante na rotação do Lakers em 2024/25. Ele chegou ao time em dezembro em troca com o Brooklyn Nets e preencheu a lacuna de 3-and-D no time angelino (especialista em defesa e perímetro). Pela equipe, assim, ele teve médias de 7.9 pontos, 3.6 rebotes, 1.4 assistência e 0.9 roubo, além de 39.8% dos três.

Apesar de ser um nome importante, a decisão de Dorian Finney-Smith de ser agente livre pode beneficiar o Lakers. Isso porque, a equipe terá uma mid-level execption na offseason. Desse modo, pode assinar com qualquer reforço por até US$14.1 milhões. Se o ala-pivô exercesse a opção, enquanto isso, teria apenas a exceção mínima, no valor de US$5.7 milhões.

O Lakers vive um momento de decisões para a agência livre da NBA. Isso porque o time esperava um desconto de LeBron James para 2025/26. No entanto, o astro seguiu com seu acordo de US$52.6 milhões. Além disso, a ideia é reforçar algumas posições de seu grupo.

Além do desejo em renovar com Finney-Smith, o Lakers também mira um pivô na agência livre. Desde a saída de Anthony Davis, a equipe de Los Angeles não conseguiu preencher a lacuna, usando nomes como Jaxson Hayes e Christian Koloko na posição. Assim, o time caiu na primeira rodada dos playoffs e determinou o garrafão como uma prioridade na offseason.

Nomes como Maxi Kleber e Jarred Vanderbilt podem ser envolvidos em algum tipo de troca.

