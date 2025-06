Boletim de rumores e trocas da NBA (30/06/2025)

Bem-vindo à edição de 30 de junho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Nets surpreende e Sharpe vai ser agente livre irrestrito

A situação do pivô Day’Ron Sharpe é uma das grandes surpresas do início da offseason da NBA. Afinal, diferente das projeções, o Brooklyn Nets optou por deixá-lo ser agente livre irrestrito. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, os nova-iorquinos decidiram não exercer a oferta qualificatória em seu contrato de US$5,9 milhões. Abdicam, assim, de cobrirem ofertas de rivais para mantê-lo no elenco.

Mas isso não significa que o jogador de 23 anos esteja de saída da franquia. O jornalista apurou que, a princípio, o time ainda planeja renovar com o atleta e vai trabalhar para isso assim que reabrir o mercado. Esse cenário é possível porque o Nets possui amplo espaço na folha salarial. Espera-se que rivais como o Los Angeles Lakers, por exemplo, tenham interesse em contratar Sharpe.

Campeão, Thunder fecha novo contrato com jovem armador

O armador Ajay Mitchell acertou a sequência no elenco do Oklahoma City Thunder por mais três temporadas. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o atual campeão fechou acordo que vai render US$9 milhões em salários com o jovem reserva. Ele era agente livre restrito da franquia, mas o time se adiantou à reabertura do mercado e evitou qualquer complicação.

O jogador de 23 anos foi selecionado na segunda rodada do draft de 2024 e assinou um contrato two-way com a equipe. Mas, antes do fim da temporada, as boas atuações em chances limitadas levaram o Thunder a promovê-lo. Mitchell fez 36 jogos como calouro, anotando 6,5 pontos enquanto converteu 38,3% dos arremessos de longa distância.

Kelly Oubre e Andre Drummond seguem no elenco do Sixers

Está confirmado: os veteranos Andre Drummond e Kelly Oubre vão seguir no elenco do Philadelphia 76ers até 2026. Segundo Shams Charania, da ESPN, a dupla decidiu exercer as opções de extensão em seus vínculos para a próxima temporada. Com isso, eles vão aumentar em US$13,4 milhões a folha salarial da equipe.

A notícia passa longe de ser uma surpresa, mas pode ter forte impacto nas pretensões do Sixers no mercado. A garantia dos contratos coloca o time em uma situação (ainda) mais difícil para negociar a renovação do francês Guerschon Yabusele. Por enquanto, a tendência é que ambos sejam reservas na próxima campanha.

Celtics quer “pacote absurdo” para trocar Derrick White

Derrick White se tornou um dos pilares do Boston Celtics nos últimos anos. Por isso, apesar dos rumores de uma possível saída, convencer o time a negociá-lo não vai ser fácil. Será uma transação, antes de tudo, muito cara para qualquer rival. Mas quanto cara? De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, a franquia só vai cogitar a troca do ala-armador por uma proposta “nível Mikal Bridges”.

Isso quer dizer, em síntese, que a equipe busca um pacote com contratos expirantes e um “caminhão” de escolhas de draft. O Nets recebeu cinco seleções de primeira rodada, sendo quatro desprotegidas, por Bridges na negociação com o New York Knicks. Seria totalmente improvável, a princípio, que uma equipe faça uma proposta desse porte pelo jogador nesse momento.

White, de 30 anos, foi um dos principais jogadores do Celtics na conquista do título da liga em 2024. Ele registrou médias de 16,4 pontos, 4,5 rebotes e 4,8 assistências na campanha passada. Além disso, acertou mais de 38% dos seus arremessos de longa distância.

Em transição

– O armador Jordan Goodwin, para começar, está garantido no elenco do Lakers para o início da agência livre. Os angelinos ativaram a cláusula de extensão no contrato do atleta com salário estipulado em US$2,3 milhões.

– Enquanto isso, Ayo Dosunmu estaria de malas prontas para deixar o Chicago Bulls em breve. Segundo KC Johnson, da rede Chicago Sports Network, as especulações em torno de uma troca envolvendo o armador se intensificaram nos últimos dias.

– Kevin Porter Jr, por sua vez, confirmou as expectativas e vai testar a agência livre. Ele recusou uma opção de extensão de contrato de US$2,5 milhões, mas, ao que tudo indica, dá preferência por seguir no Milwaukee Bucks.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 30/06, você lembra de TJ Leaf? Pois o ex-ala-pivô do Indiana Pacers assinou contrato com os israelenses do Maccabi Tel Aviv por três temporadas.

