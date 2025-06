Boletim de rumores e trocas da NBA (29/06/2025)

Bem-vindo à edição de 29 de junho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Mavericks seria favorito para contratar D’Angelo Russell

D’Angelo Russell vai ser um dos principais armadores disponíveis na agência livre. E, apesar do mercado ainda não estar aberto, há um favorito destacado para contratar o atleta nos bastidores. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, dirigentes da liga apostam que o veterano vai assinar com o Dallas Mavericks. Espera-se, a princípio, que o Brooklyn Nets não tenha interesse em mantê-lo.

O time texano está em uma busca declarada por reforços de armação, pois precisa de substitutos na posição. Kyrie Irving se recupera de uma cirurgia no joelho e só deve voltar às quadras no início de 2026. O Mavericks só pode dar um contrato de US$5,7 milhões anuais a Russell por causa de restrições salariais. Mas ofereceria a chance de ser titular em boa parte da campanha.

Quatro times “ameaçam” Timberwolves por Alexander-Walker

Cada vez parece mais claro que o Minnesota Timberwolves vai ter alta concorrência para manter Nickeil Alexander-Walker. Afinal, o ala-armador está entre os agentes livres que mais atraem rumores às vésperas da reabertura do mercado. O interesse só aumenta nos bastidores. De acordo com Jake Fischer, do site Bleacher Report, quatro times surgem como “ameaças” pelo atleta.

O jornalista sinalizou que Atlanta Hawks, Detroit Pistons, Los Angeles Clippers e Orlando Magic querem o especialista defensivo. Enquanto isso, há semanas, a visão geral é que Alexander-Walker seria o agente livre mais provável de deixar Minneapolis. Espera-se que ele consiga um novo contrato na faixa dos US$15 milhões por ano.

Batum rescinde contrato com o Clippers, mas deve ficar

O veterano Nicolas Batum, diferente do que se especulava, vai ser agente livre nessa offseason. O ala francês decidiu declinar a opção de extensão em seu contrato e, com isso, vai testar o mercado. O jogador ativaria salário garantido de US$4,9 milhões no Clippers na próxima temporada caso exercesse a cláusula.

Mas isso não quer dizer que ele esteja de malas prontas para deixar o time. Muito pelo contrário. Segundo Shams Charania, da ESPN, há forte interesse mútuo na renovação de contrato. Por isso, nos bastidores, a aposta é que um acordo saia em breve. Batum já sinalizou, aliás, que deve se aposentar em 2026.

Knicks estaria disposto a ouvir ofertas por Mikal Bridges

Mikal Bridges, certamente, não terminou os playoffs em alta no New York Knicks. A atuação do ala no mata-mata oscilou entre ruim e apagada. Ficou muito aquém, acima de tudo, das cinco escolhas de draft que o time cedeu para adquiri-lo. O seu status na franquia, com isso, ficou abalado. De acordo com Frank Isola, da ESPN, a equipe já considera ouvir propostas de troca pelo jogador.

O que complica a situação do jogador na franquia é a sua situação contratual. Afinal, ele vai ser elegível a uma extensão prévia que pode atingir os US$156 milhões por quatro temporadas. A tendência é que os nova-iorquinos acertem esse novo vínculo por causa do alto investimento feito para adquiri-lo. A não ser, claro, que consigam trocá-lo mais uma vez enquanto recuperam parte dos ativos que abriram mão.

Bridges, de 28 anos, participou dos 82 jogos do Knicks na última temporada regular. O ala anotou 16,2 pontos, 3,2 rebotes e 3,7 assistências. Além disso, converteu 50% dos seus arremessos de quadra na campanha.

Em transição

– O ala Maxwell Lewis, para começar, não faz mais parte do elenco do Brooklyn Nets. Antes da reabertura do mercado da liga, os nova-iorquinos aproveitaram o seu contrato não garantido para liberá-lo por só US$100 mil.

– Enquanto isso, Justin Edwards assinou um novo contrato garantido com o Sixers. A franquia declinou a opção de extensão no contrato do ala e, em seguida, já fechou um vínculo de três temporadas e cerca de US$7 milhões em salários.

– Garrett Temple, por sua vez, seguirá no Toronto Raptors por mais uma temporada. As partes já têm um acordo verbal para a renovação do vínculo pelo salário mínimo para veteranos. Ou seja, ele vai ganhar US$3,6 milhões.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 29/06, você lembra de Jeremy Evans? Pois o ex-ala do Utah Jazz está de malas prontas para a Grécia e vai jogar pelo Mykonos BC na próxima temporada.

