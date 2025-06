Timberwolves estende contrato de Naz Reid

O Minnesota Timberwolves acertou a extensão no contrato do pivô Naz Reid. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o jogador vai receber US$125 milhões pelos próximos cinco anos. O jogador de 25 anos está no time desde a temporada 2019/20.

Naz Reid declinou a um acordo que tinha direito de abandonar para 2025/26, no valor de US$15 milhões. Ou seja, o novo contrato começa já na próxima campanha, com uma média anual de US$25 milhões.

Melhor reserva de 2023/24, ele foi um dos destaques do Timberwolves também na última campanha. Afinal, com 14.2 pontos, 6.0 rebotes e 2.3 assistências, além de 37.9% nos arremessos de três, o atleta fez do banco de Minnesota um dos mais produtivos da liga.

No entanto, assim que o Minnesota Timberwolves foi eliminado nos playoffs para o Oklahoma City Thunder, Reid falou que gostaria de ser titular.

“Naz Reid disse que quer voltar para Minnesota na agência livre. Mas existem questões a serem resolvidas entre as duas partes”, disse Moore. “Ao ser questionado se ainda teria interesse em permanecer caso Rudy Gobert e Julius Randle também voltariam e ele seguisse como reserva, ele respondeu: ‘Não é algo que eu descarto ainda'”.

Portanto, havia um certo temor por parte da direção de que fosse uma imposição para a assinatura de um novo contrato com o Timberwolves. Aliás, sobre isso, não há nada certo. Outro agente livre do time, o ala-pivô Julius Randle, tem situação contratual semelhante.

O novo contrato de Naz Reid com o Timberwolves prevê a saída antes do último ano. Ou seja, tem a player option como o que ele assinou em 2023. Ainda não foi informado qual será o valor de cada ano, entretanto.

Em 17 jogos como titular na última campanha, Reid obteve médias de 18.3 pontos e 9.0 rebotes. Embora ele tenha o desejo de não vir mais do banco, tudo vai depender do novo acordo de Randle.

Na última campanha, apenas outros dois pivôs ou alas-pivôs tiveram mais arremessos de três que Naz Reid (5.8 por jogo): Kristaps Porzingis (agora, no Atlanta Hawks) e Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs.

Com o novo contrato de Reid, ele fica no time, pelo menos, até a temporada 2028/29, com opção para mais um ano. Após cair na primeira rodada dos playoffs por dois anos consecutivos, o Timberwolves esteve nas últimas duas finais do Oeste.

