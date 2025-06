Após Draft da NBA, veja quais jogadores ganharam contrato

O Draft da NBA chegou ao fim e jogadores não selecionados começaram a ganhar contrato. Mesmo com alguns espaços no elenco preenchidos, os 30 times aproveitaram nomes disponíveis na agência livre para oferecer acordos two-way, convites para a pré-temporada e Summer League. Desse modo, é a chance de novos atletas terem espaço na liga, mesmo fora das 59 escolhas em 2025.

No momento, somente Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves não contrataram jogadores após o Draft. Os outros 28 times, por sua vez, adicionaram em grande parte atletas em contrato two-way. Ou seja, para disputa a G League e também para a temporada 2025/26 da NBA, além de acordos para a disputa da Summer League.

Diante disso, confira os jogadores que ganharam contrato pós-Draft da NBA:

Atlanta Hawks

Two-way: Eli John Ndiaye e Lamount Butler

Dez dias: Kobe Johnson

Boston Celtics

Summer League: Aaron Scott, Ben Gregg e Zach Hicks

Brooklyn Nets

Dez dias: Grant Nelson

Summer League: TJ Bamba

Charlotte Hornets

Summer League: Jamiya Neal e Dujuan Harris Jr.

Chicago Bulls

Dez dias: Caleb Grill e Wooga Poplar

Cleveland Cavaliers

Dez dias: Chaney Johnson e Norchad Omier

Dallas Mavericks

Acordo fixo: Matthew Cleveland

Two-way: Miles Kelly e Ryan Nembhard

Dez dias: Moussa Cissé

Summer League: Matt Cross e Obinna Anochili-Killen

Denver Nuggets

Two-way: Tamar Bates

Dez dias: Curtis Jones

Summer League: Reyne Smith

Detroit Pistons

Acordo fixo: Brice Williams

Summer League: TJ Madlock

Golden State Warriors

Dez dias: Chance McMillan e LJ Cryer

Summer League: Bez Mbeng e Coleman Hawkins

Houston Rockets

Dez dias: Cam Mathews

Indiana Pacers

Acordos fixos: Steven Ashworth e Samson Johnson

Dez dias: RJ Felton

Los Angeles Clippers

Dez dias: Jahmyl Telfort

Summer League: John Poulakidas

Los Angeles Lakers

Two-way: Eric Dixon

Dez dias: RJ Davis, Augustas Marciulionis e Arthur Kaluma

Summer League: Ethan Taylor

Miami Heat

Two-way: Vladislav Goldin

Dez dias: Steve Settle III

Summer League: Dain Dainja, Marcus Williams e Oumar Ballo

Milwaukee Bucks

Two-way: Mark Sears

Summer League: Terrence Edwards Jr.

New Orleans Pelicans

Two-way: Hunter Dickinson

New York Knicks

Dez dias: Dink Pate

Oklahoma City Thunder

Dez dias: Payton Sandfort e Zack Austin

Summer League: Erik Reynolds II

Orlando Magic

Summer League: Johnell Davis e Zach Freemantle

Philadelphia 76ers

Two-way: Hunter Sallis

Dez dias: Igor Milicic Jr. e Izan Almansa

Summer League: Saint Thomas e Jack Clark

Phoenix Suns

Two-way: CJ Huntley

Summer League: Mich Mascari e Jordan Gainey

Portland Trail Blazers

Two-way: Caleb Love

Dez dias: Sean Pedulla e Andrew Carr

Sacramento Kings

Two-way: Dylan Cardwell

Dez dias: Isaac Nogués Gonzalez

Summer League: Jabri Abdur-Rahim

San Antonio Spurs

Summer League: Cam Carter e Chibuzo Agbo

Toronto Raptors

Two-way: Chucky Hepburn

Dez dias: Tyson Degenhart e Clifford Omoruyi

Utah Jazz

Two-way: RJ Luis Jr.

Dez dias: Steven Crowl e Matthew Murrell

Washington Wizards

Acordo fixo: Kadary Richmond

Dez dias: Keshon Gilbert

Summer League: Zakai Zeigler

