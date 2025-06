Warriors faz troca no Draft 2025 da NBA

O Golden State Warriors movimentou o mercado de troca durante o Draft da NBA. Sem escolhas na primeira rodada, o time de San Francisco aproveitou o segundo dia de seleções para aumentar a profundidade do elenco. Então, enviou ao Phoenix Suns a 41ª pick para receber as posições 52 e 56.

Continua após a publicidade

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Warriors fez a troca para ter mais opções no Draft. Isso porque, após não escolher nenhum jogador no primeiro dia, a franquia usou da manobra para selecionar dois jogadores. Assim, optou pelo ala Alex Toohey (52ª) e o ala-armador Will Richard (56ª).

O elenco limitado foi uma das razões para o Warriors cair nas semifinais dos playoffs da NBA. Com a lesão de Stephen Curry, afinal, Golden State ficou com um núcleo limitado para tentar vencer o Minnesota Timberwolves. Desse modo, perdeu em cinco jogos e não teve a chance de alcançar as finais do Oeste.

Continua após a publicidade

Toohey e Richard não devem ter espaço imediato no elenco. Ainda assim, garantem mais opções nas alas do time treinado por Kerr.

Toohey, inclusive, já era um nome que o Warriors monitorava no Draft da NBA, antes mesmo da troca. De acordo com Dalton Johnson, da NBC Sports Bay Area, Golden State cogitava selecioná-lo ainda na 41ª posição. Desse modo, mesmo com a manobra, ainda pôde ter o jogador que desejava.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Antes do Draft da NBA, o ala de 20 anos completou seu segundo ano na Liga de Basquete da Austrália. Pelo Sydney Kings, ele teve médias de 10.5 pontos, 3.9 rebotes e 45% nas cestas durante 2025. O jovem, aliás, esteve perto basquete universitário, mas recusou um convite de Gonzaga para ter espaço em uma torneio de seu país.

Richard, enquanto isso, passou três anos como jogador do Flórida Gators. Na Universidade, ele teve médias de 11.8 pontos, 4.4 rebotes e 1.4 assistências. Além disso, teve papel importante no título nacional do programa, com 12 pontos na decisão. Segundo o técnico Todd Golden, que comandou o ala-armador escolhido pelo Warriors na NBA, ele é um atleta versátil.

Continua após a publicidade

“Esse garoto é uma lâmpada acesa, uma pessoa incrível”, disse o técnico. “Analisamos os números dele em Belmont. Ele foi muito eficiente como calouro, jogador muito utilizado, ótimos índices de rebote, roubos de bola e tocos. Pensamos: ‘Se conseguirmos Will Richards neste elenco, vamos para o Final Four“.

Por enquanto, sem contar com os jogadores do Draft, o Warriors conta com nove atletas sob contrato para a campanha 2025/26 na NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA