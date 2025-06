Polêmico no Draft, Ace Bailey se surpreende com Jazz

O Utah Jazz selecionou Ace Bailey na quinta escolha geral do NBA Draft 2025. No entanto, de acordo com Jonathan Givony, da ESPN, o ala não tinha a franquia como um de seus destinos preferidos. Além disso, em coletiva, o ala Universidade de Rutgers, revelou que não esperava o interesse o time de Salt Lake City em recrutá-lo.

“Não fazia ideia. Mas sinto que, quando eu chegar, vou dar tudo de mim. Sinto que sou uma pessoa que gosta de treinar bastante. Vou pressionar meus companheiros de equipe para que sejam o melhor que podem ser. Quero entrar no time e ser um líder mesmo sendo jovem”, declarou o jogador de 18 anos.

Por outro lado, Ace Bailey deu uma declaração que deixou dúvidas sobre sua empolgação ao ser selecionado pelo Jazz no Draft da NBA.

“Eu posso controlar o que está ao meu alcance. Eles sentem o que sentem. Mas meu time (staff) e eu, estamos focados no basquete e eles fazendo o que têm que fazer. Então, acontece. Estou pronto para jogar basquete agora. Tem sido uma ótima jornada”, disse o novato.

Depois que o Utah Jazz o selecionou, o presidente de operações de basquete, Austin Ainge falou sobre a escolha. “Nós realmente gostamos dele como jogador e ele se encaixa no nosso programa.”

Bailey se tornou o nome mais polêmico antes do NBA Draft 2025. Isso porque o jogador não fez treino com nenhuma equipe da NBA. Como resultado, sua estratégia gerou intriga ao redor da liga. Ele foi projetado para ser uma das três primeiras escolhas durante a maior parte da temporada e entrou no dia do recrutamento em terceiro lugar na lista dos 100 melhores prospectos da ESPN. Entretanto, foi o único que não se apresentou a nenhum time.

Sua postura, então, alimentou a crença de ele tinha um destino preferido que não fosse um dos cinco primeiros times da loteria. Como resultado, Bailey começou a cair nas projeções. Por exemplo, na última avaliação da ESPN, ele apareceu na sexta posição, como escolha do Washington Wizards. O Jumper Brasil também o projetou na mesma posição na edição final do Mock Draft.

Por fim, o Jazz teve outra seleção no primeiro dia do Draft. Trata-se do armador Walter Clayton Jr. A princípio, ele foi selecionado pelo Washington Wizards na 18ª posição, mas acabou negociado com Utah pelas escolhas números 21 e 43, bem como escolhas de segunda rodada de 2031 e 2032.

