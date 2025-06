Walter Clayton – Promessa do NBA Draft 2025

O Jumper Brasil dá prosseguimento à série “Promessa do NBA Draft 2025″, agora com o armador Walter Clayton. Destaque da Universidade da Flórida, ele é projetado como uma escolha de primeira rodada no recrutamento deste ano. Confira, portanto, a análise do portal para o atleta de 22 anos.

Walter Clayton

Idade: 22 anos

País: EUA

Universidade: Florida (senior – quatro temporadas no College)

Posições: armador

Altura: 6’2″ (1,88m)

Envergadura: 6’4″ (1,93m)

Peso: 90 kg

Médias na última temporada: 18,3 pontos, 3,7 rebotes, 4,2 assistências, 1,2 roubo de bola, 0,5 toco, 2,4 turnovers, 44,8% nos arremessos de quadra, 38,6% nas bolas de três pontos (com 7,8 tentativas por jogo), 87,5% nos lances livres (com 3,7 tentativas), 32 minutos por jogo

Atributos físicos e atléticos

Clayton possui força física suficiente para encarar o nível profissional. Além disso, é um atleta subestimado. Não é explosivo, mas chama a atenção pelo salto vertical. No entanto, suas medidas (estatura e envergadura) são apenas ok.

Ataque

Arremessador de elite, um dos melhores da classe deste ano. Clayton é, sobretudo, um sniper do perímetro. Aliás, quase 60% dos seus arremessos são de longa distância. Ele combina volume com aproveitamento (40% no catch-and shoot). Além disso, sua mecânica de arremesso é elogiável (rápida e compacta).

Não precisa da bola nas mãos para ser útil. Clayton mostra eficiência quando recebe a bola saindo do movimento (37% na linha de três após o drible). Ele tem facilidade para pontuar após corta-luzes e na saída de handoffs (quando um jogador passa a bola para o companheiro e, em seguida, já se posiciona para fazer um bloqueio para ele). Clayton é o atleta da classe de 2025 que mais pontou através dos pull-ups (arremesso após o drible, puxando a bola de baixo para cima). Portanto, é um arremessador dinâmico.

Possui um ótimo controle de bola, com movimentos de hesitação e troca de direção fluidos, o que, aliado ao seu trabalho de pés, lhe confere certo potencial criando separação para os defensores.

Sólido finalizador (55% perto da cesta em meia quadra). Clayton tem uma impulsão e coordenação corporável invejáveis, além de agilidade no primeiro passo para chegar à cesta. Também possui um toque macio no floater. Entretanto, prefere arremessar (média e longa distâncias) a infiltrar no garrafão adversário.

Bom passador. Faz leituras simples, sabe controlar o ritmo da partida. Costuma ter boa sinergia com os pivôs de sua equipe. Mas precisa melhorar a tomada de decisões. Costuma exibir visão de túnel quando decide atacar o aro, o que causa desconfiança a respeito de sua capacidade de ser o armador principal de um time da NBA.

Clutch. Jogador de personalidade, que coloca a bola embaixo do braço e decide jogos. Uma verdadeira ameaça em situações de isolation (46% na média distância).

Defesa

Playmaker defensivo decente. Possui mãos ativas e, graças à sua impulsão, foi eficiente nas antecipações das linhas de passe e obteve um número considerável de tocos para um jogador do seu tamanho. No entanto, o seu tamanho poderá limitar sua capacidade como marcador dos armadores cada vez maiores na NBA.

Precisa ser mais ativo fora da bola. Às vezes, se perde nas trocas de marcação e fica a ver navios. Como é um jogador que prioriza a parte ofensiva, não mostra tanto engajamento como defensor. Por causa da baixa estatura, trabalha com uma margem de erro muito pequena na defesa.

Conclusão

Walter Clayton subiu nas projeções do NBA Draft 2025 por conta de suas grandes atuações no March Madness. Além disso, ele foi protagonista no título da Universidade da Flórida. O armador, acima de tudo, é um arremessador de elite, especialmente em movimento. Clayton também chama a atenção pelo poder de decisão, já que não foge da responsabilidade no clutch time. Por fim, consegue ser útil no ataque com ou sem a bola nas mãos. Mas, com a pouca altura, projeta ser um defensor limitado na NBA.

Comparações: Payton Pritchard (Boston Celtics), Shabazz Napier (ex-Miami Heat)

Projeção: escolha de final de primeira rodada (20-30)

Confira alguns lances de Walter Clayton, promessa do Draft 2025 da NBA

