Danny Wolf – Promessa do NBA Draft 2025

O Jumper Brasil dá prosseguimento à série “Promessa do NBA Draft 2025″, agora com o ala-pivô Danny Wolf. Destaque da Universidade de Michigan, ele é projetado como uma escolha de primeira rodada no recrutamento deste ano. Confira, portanto, a análise do portal para o atleta de 21 anos.

Danny Wolf

Idade: 21 anos

País: Israel

Universidade: Michigan (junior – três temporadas no College)

Posições: ala-pivô/pivô

Altura: 6’11.5″ (2,12m)

Envergadura: 7’2.5″ (2,19m)

Peso: 114 kg

Médias na última temporada: 13,2 pontos, 9,7 rebotes, 3,6 assistências, 0,7 roubo de bola, 1,4 toco, 3,2 turnovers, 49,7% nos arremessos de quadra, 33,6% nas bolas de três pontos (com 3,1 tentativas por jogo), 59,4% nos lances livres (com 3,6 tentativas), 30 minutos por jogo

Atributos físicos e atléticos

Wolf possui medidas adequadas para atuar nas posições 4 e 5. Além disso, é dotado de muita força física. Corre a quadra com fluidez, tem uma coordenação elogiável para um jogador do seu tamanho, mas sua agilidade lateral deixa a desejar.

Leia mais sobre o Draft 2025 da NBA!

Ataque

Melhor pivô passador da classe, Wolf tem elevado QI de basquete, uma visão de jogo apurada e um controle de bola acima da média para um jogador do seu tamanho. Consegue conectar ótimos passes no pick-and-roll, no short roll e até inicia contra-ataques. Em suma, é um armador no corpo de um big.

Por conta da capacidade como playmaker e do excesso de confiança com a bola nas mãos, abusa de passes difíceis (atravessando a quadra). Assim, sua taxa de turnovers é elevada. Isso é algo a ser trabalhado.

Ótimo finalizador (60% de aproveitamento perto da cesta). Wolf é muito habilidoso com a bola nas mãos e tem uma coordenação que impressiona. Além disso, possui um excelente trabalho de pés. Assim, consegue pontuar após o drible (hesitações, spin moves). Entretanto, poderia ser mais físico em quadra.

Apesar de espaçar a quadra, Wolf é um arremessador inconsistente. Acertou 34% das bolas de três na situação de catch-and-shoot, algo promissor para um big. Por conta do trabalho de pés, é capaz de criar o próprio arremesso (33,3% nos pull-ups do perímetro). No entanto, o seu aproveitamento nos lances livres foi assustador em 2024/25. Wolf tem uma mecânica de arremesso estranha. Algumas vezes, ele levanta a bola do lado esquerdo do corpo e quase a solta apenas com uma mão.

Defesa

Reboteiro de elite. Agressivo, Wolf executa o box-out (bloqueio de rebote) com maestria e tem ótimo timing nas duas tábuas.

Apesar da força física, Wolf é um defensor mediano individual. Aliás, não possui agilidade lateral para conter alas-pivôs mais rápidos. Também não é chegado ao jogo de contato e nem é explosivo, o que limita sua capacidade como protetor de aro.

Chama a atenção pelo salto vertical, e, por isso, foi relativamente eficiente na contestação e bloqueio de arremessos. Atento e esforçado, Wolf é sólido na defesa de ajuda.

Conclusão

Danny Wolf se destaca por ser o melhor big passador do NBA Draft 2025. É um armador no corpo de um pivô. Por isso, é um dos jogadores mais intrigantes da classe. A visão de quadra avançada é o carro-chefe do seu jogo. Também há de se elogiar sua coordenação e habilidade com a bola nas mãos. Mas, defensivamente, ele deverá ter dificuldades no nível profissional. Além disso, precisa evoluir como arremessador. Enfim, Wolf não é um jogador de fácil encaixe. No entanto, o seu talento como passador é difícil de deixar passar na primeira rodada.

Comparação: Kelly Olynyk (New Orleans Pelicans)

Projeção: escolha de primeira rodada (17-28)

Confira alguns lances de Danny Wolf, promessa do Draft 2025 da NBA

