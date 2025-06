Ryan Nembhard acerta contrato com Mavericks

Ryan Nembhard, irmão do jogador Andrew Nembhard, do Indiana Pacers, acertou contrato com o Dallas Mavericks após não ser escolhido no Draft 2025 da NBA. O armador, de 22 anos, passou as últimas duas temporadas em Gonzaga. De acordo com o jornalista Jonathan Givony, da ESPN, ele vai ficar com uma das vagas two-way no time texano.

Nembhard liderou o basquete universitário na última temporada com impressionantes 9.7 assistências, além de 10.5 pontos e 1.7 roubo de bola. O canadense acertou 40.4% dos arremessos de três, enquanto foi titular nos 70 jogos por Gonzaga.

O Dallas Mavericks, que selecionou Cooper Flagg com a primeira escolha do Draft de 2025, ainda deve ir atrás de outro armador na agência livre. Isso porque não deve contar com o astro Kyrie Irving por um longo período. De acordo com rumores, o veterano Chris Paul seria uma das opções.

É possível, no entanto, que o Mavericks utilize Nembhard como terceira opção da posição quando Irving voltar às quadras. Assim, as chances de Spencer Dinwiddie retornar na agência livre caem drasticamente. Outra opção para o Mavs seria o alemão Dennis Schroder, que passou por Brooklyn Nets, Golden State Warriors e Detroit Pistons em 2024/25.

Miles Kelly, armador de Auburn, também ganhou contrato two-way com o Mavericks, após o jogador fazer 11.3 pontos e acertar 37.8% nos arremessos de três por Auburn.

Ryan Nembhard, o novo jogador do Mavericks chegou a ser cogitado para ter contrato com o Pacers após o Draft. Afinal, o time de Indiana não terá o astro Tyrese Haliburton por longo período. Especula-se que ele ficará fora por toda a próxima temporada da NBA, após a equipe perder na final da liga para o Oklahoma City Thunder.

No entanto, o Pacers optou por Taelon Peter e Kam Jones na segunda rodada do Draft. Além disso, fechou com RJ Felton, Steven Ashworth e Samson Johnson para treinos e a Summer League.

Enquanto isso, o Mavericks fechou outros contratos para treinos e Summer League. Entre eles, os pivôs Moussa Cissé, Obinna Anochili-Killen e o armador Matt Cross.

Após ficar fora dos playoffs da NBA, o Mavs vem montando um dos melhores elencos do Oeste. Nos últimos dias, o time acertou as extensões de Daniel Gafford e Kyrie Irving. PJ Washington deve ser o próximo,

