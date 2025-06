LeBron James prevê sucesso de Cooper Flagg na NBA

Maior cestinha da história da NBA, LeBron James disse que o jovem Cooper Flagg tem tudo para fazer sucesso na liga. Nessa quarta-feira (25), o ala de 18 anos foi selecionado pelo Dallas Mavericks na primeira escolha geral do Draft. Desse modo, o time texano passa a contar com o melhor jogador do College na última temporada.

Continua após a publicidade

Durante o episódio mais recente do Mind the Game, podcast feito em parceria com Steve Nash, o astro do Los Angeles Lakers falou sobre o novato. De acordo com LeBron, Flagg chega a um time com astros provados na NBA. Afinal, o Mavs tem Anthony Davis, Kyrie Irving e Klay Thompson no elenco. Assim, o cenário para o início de carreira profissional do ala não poderia ser melhor.

“Pessoalmente, acho que ele quer ser ótimo. É um cara que pode fazer muitas coisas diferentes na quadra. Pode jogar com a bola ou sem a bola. Seu arremesso vai continuar melhorando. Super atlético, rápido no segundo salto”.

“Ao contrário de mim, ele tem a vantagem de chegar em uma equipe que já está estabelecida com futuros integrantes do Hall da Fama, como Klay Thompson, Anthony Davis e Kyrie Irving, logo de cara. Além de um técnico Hall da Fama como Jason Kidd. Esses caras podem dar a ele todo o esquema enquanto ele vai aprendendo sua própria estratégia. Acho que isso vai ser incrível pra ele”.

Continua após a publicidade

“Ter esse tipo de presença, esse tipo de liderança, de conhecimento de basquete ao redor dele todos os dias. Enfim, acho que ele vai ser incrível”, afirmou o veterano do Lakers.

Leia mais!

O detalhe é que Cooper Flagg se tornou o segundo jogador mais jovem a ser a pick 1 do Draft da NBA, atrás apenas do próprio LeBron James. O agora jogador do Mavericks tem 18 anos, seis meses e quatro dias. Já o maior cestinha da liga foi escolhido pelo Cleveland Cavaliers, em 2003, com 18 anos, cinco meses e 26 dias.

Continua após a publicidade

Depois de brilhar no basquete colegial, Flagg chegou ao College com muitas expectativas. Afinal, o jovem foi apontado, desde cedo, como um futuro astro da NBA. Em quadra, o ala mostrou todo o seu talento. O camisa 2, aliás, já possui o status de talento geracional.

Em 31 jogos na temporada regular do basquete universitário, Flagg alcançou médias de 19,4 pontos, 7,6 rebotes, 4,2 assistências e 1,3 toco. Além disso, acertou 49,4% dos arremessos de quadra e quase 38% das bolas de três. Já no March Madness, seus números melhoraram: 19,5 pontos, 7,8 rebotes, 5,2 assistências, 1,8 toco e 43% nas bolas de três.

Continua após a publicidade

Nas entrevistas, Flagg sempre mostra maturidade. Mesmo com todos os holofotes em sua direção, o futuro astro da NBA não se deixa tomar pela vaidade. Pelo contrário. Em conversa com a Associated Press (AP), o ala falou que trabalha bastante para jogar em alto nível.

“Eu me mantenho em um alto padrão, altas expectativas. Só porque sei quanto trabalho eu coloquei e quantas horas eu passei me esforçando. São essas expectativas de apenas confiar no que você faz e apenas fazê-lo no mais alto nível. Quanto às expectativas externas, eu realmente não poderia me importar menos”, afirmou Flagg.

Continua após a publicidade

Elogios de astro da NBA

Na última offseason, Cooper Flagg chamou a atenção nos treinos da seleção dos EUA, liderada por LeBron James, que serviram de preparação para as Olimpíadas de Paris. Ele foi um dos jogadores convidados e roubou a cena nas atividades. Além disso, impressionou os grandes astros da NBA. Confira o que Kevin Durant falou, na época, sobre o prodígio de 17 anos, eleito o melhor jogador do basquete colegial (high school) em 2024.

“Cooper é fantástico. Mais do que isso, é um garoto que só vai ficar melhor com mais experiência. Ele veio aqui e jogou como um veterano. Além disso, não deixou transparecer emoção, só profissionalismo. Esse, aliás, é um bom sinal. Quando você tem 2,08m de altura, mas se move pela quadra como Cooper, e joga com os seus instintos, o céu é o limite. Estamos vendo só o começo. Enfim, eu acho que esse menino pode ser um dos melhores jogadores da NBA por uns 15 anos”, reconheceu o astro do Houston Rockets.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA