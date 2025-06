Após título da NBA, Thunder fecha troca com Wizards

De acordo com Shams Charania, insider de NBA da ESPN, Oklahoma City Thunder e Washington Wizards fecharam uma troca neste sábado (28). Segundo o jornalista, o atual campeão da NBA abriu mão do ala Dillon Jones e de uma escolha de segunda rodada do Draft. Em contrapartida, o Wizards enviou o também ala Colby Jones para Oklahoma.

O Thunder fez a troca por uma simples razão: abrir uma vaga no elenco. Afinal, Colby tem um contrato não garantido e será dispensado. Antes da negociação, o time de Oklahoma tinha 16 jogadores sob contrato. Ou seja, estava acima do máximo (15) permitido pela NBA.

Assim, para resolver o impasse, Dillon Jones foi a peça sacrificada pelo GM Sam Presti. Agora, o campeão da liga terá condições de assinar com o pivô Thomas Sorber. O ex-jogador da Universidade Georgetown foi a escolha de primeira rodada da equipe no último recrutamento.

Quanto ao Wizards, dono da segunda pior campanha da NBA, em 2024/25, a troca com o Thunder é mais uma no processo de reconstrução da equipe. Na última semana, o time da capital dos EUA adquiriu os veteranos CJ McCollum e Kelly Olynyk, donos de contratos expirantes, e uma pick futura de segunda rodada. Por outro lado, Jordan Poole, Saddiq Bey e a escolha 40 do Draft deste ano (o ala Micah Peavy) foram para o New Orleans Pelicans.

Após a troca, o Wizards passa a contar com 13 jogadores no elenco. Portanto, ainda há duas vagas no plantel. Na primeira rodada do recrutamento de 2025, a equipe selecionou dois atletas: o ala-armador Tre Johnson (pick 6) e o ala Will Riley (pick 21).

No entanto, o time de Washington deverá se manter ativo nesta offseason. Afinal, o armador Marcus Smart, que tem um contrato expirante de US$21,6 milhões, deverá trocado em breve.

Novo reforço do Wizards, Dillon Jones terá uma concorrência pesada na equipe. Hoje, o time tem vários alas no elenco, como Bilal Coulibaly, Khris Middleton, Kyshawn George, Corey Kispert e o já citado Riley.

O detalhe é que Jones retorna ao time que o draftou no ano passado. Escolha 26, ele foi negociado, ainda na noite do recrutamento, para New York Knicks e depois para o Thunder. O time de Oklahoma, aliás, cedeu cinco futuras escolhas de segunda rodada à equipe novaiorquina pelo jogador de 23 anos.

Em seu ano de estreia na NBA, Jones disputou 54 jogos pelo Thunder. Em pouco mais de dez minutos por partida, obteve médias de 2,5 pontos e 2,2 rebotes. Entretanto, o ala passou parte da temporada na G League, atuando pelo Oklahoma City Blue. Na Liga de Desenvolvimento, os seus números foram melhores: 13,3 pontos, 6,9 rebotes e 5,1 assistências, em 18 partidas.

Contratos dos jogadores envolvidos na troca entre Thunder e Wizards

Dillon Jones (23 anos): US$10,8 milhões pelas próximas três temporadas

Colby Jones (anos): US$2,2 milhões nesta temporada, mas com US$1,1 milhão garantido

