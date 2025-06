Bulls e Cavaliers fecham troca envolvendo Lonzo Ball

O Cleveland Cavaliers e o Chicago Bulls acertaram, neste sábado (28), uma troca envolvendo o armador Lonzo Ball. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, ele chega ao Cavs pelo ala Isaac Okoro. É o fim da passagem de quatro anos de Ball pelo time de Illinois.

Vale lembrar que Lonzo Ball voltou às quadras em 2024/25, após dois anos parado por conta de uma grave lesão no joelho. Ele estava naquele Bulls de 2021/22 que chegou a liderar o Leste ao lado de DeMar DeRozan e Zach LaVine. No entanto, após sua contusão, o time de Chicago despencou para o sexto lugar e caiu logo na primeira rodada. Desde então, a equipe jamais se classificou aos playoffs.

Segunda escolha do Draft de 2017, o atleta recebeu uma extensão em fevereiro deste ano, no valor de US$20 milhões até 2026/27, sendo a última temporada de opção do time. Com a chegada de Lonzo Ball, é provável que o Cavs não mantenha entre Ty Jerome e Sam Merrill, os dois principais agentes livres da franquia para a offseason.

Enquanto isso, Okoro, de 24 anos, é um ala e ala-armador especialista em defesa. Após cinco anos em Cleveland, ele chega ao Bulls para ser uma das opções no elenco. O jogador possui contrato até 2026/27 e vai receber US$11 milhões na próxima campanha.

A troca de Lonzo Ball do Bulls para o Cavaliers significa, ainda, que o time de Chicago deve estender contrato com Josh Giddey e Coby White nos próximos dias. Vale lembrar que, mesmo após dois anos longe das quadras, Ball teve uma volta em bom nível. Aos 27 anos, ele fez 35 jogos em 2024/25, sendo 14 deles como titular.

Ball obteve médias de 7.6 pontos, 3.4 rebotes e 3.3 assistências em cerca de 22 minutos por noite. Ele ainda acertou 34.4% dos arremessos de três no período. Jogando mais sem a bola (Giddey era o principal armador), o jogador recebeu muitos elogios por suas performances ao longo da campanha.

Irmão de LaMelo Ball, do Charlotte Hornets, Lonzo iniciou a carreira no Los Angeles Lakers, onde fez duas temporadas. Depois, foi para o New Orleans Pelicans em troca. Por lá, ele mostrou muita evolução em um dos quesitos que mais sofria críticas: o arremesso de três.

Então, em 2021/22, ele foi para o Bulls. Daquele quinteto que liderou o Leste, sobraram apenas Nikola Vucevic e Patrick Williams, que constantemente estão envolvidos em rumores de troca no mercado da NBA.

Agora, Lonzo Ball tem a chance de jogar pelo Cavaliers, time que ficou em primeiro no Leste, mas caiu nos playoffs diante do Indiana Pacers.

Contratos da troca de Lonzo Ball

Cavs recebe: Lonzo Ball (US$10 milhões em 2025/26, opção do time para 2026/27 no mesmo valor)

Bulls recebe: Isaac Okoro (US$11 milhões em 2025/26, contrato até 2026/27 por US$11.8 milhões)

