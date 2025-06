Kidd pretende utilizar Cooper Flagg como armador no Mavericks

O técnico Jason Kidd revelou que pretende utilizar o novato Cooper Flagg como armador no Dallas Mavericks. A declaração ocorreu nessa sexta-feira (27), durante a apresentação do atleta de 18 anos à imprensa. Primeira escolha do último Draft, Flagg desembarca na liga com uma expectativa enorme. Afinal, é considerado um talento geracional por muitos analistas.

Continua após a publicidade

Na entrevista coletiva, o novo camisa 32 do Mavs esteve acompanhado por Kidd e de Nico Harrison, gerente-geral da franquia. A estreia de Flagg será no dia 10 de julho, na rodada inaugural da Summer League de Las Vegas. E o adversário de Dallas será o Los Angeles Lakers. O duelo, aliás, terá a transmissão da ESPN 4 para o Brasil, a partir das 21h (horário de Brasília).

Animado com o novo “reforço” do Mavericks, Kidd elogiou a versatilidade de Cooper Flagg. Pela Universidade de Duke, o jovem atuou como point forward (ala que conduz a bola e arma o time). Dessa forma, o treinador foi questionado sobre a posição de Flagg. Segundo Kidd, o novato terá a bola nas mãos para iniciar as ações ofensivas de Dallas, começando pelo jogo contra o Lakers.

Continua após a publicidade

“Estamos falando de um jovem de 18 anos que tem todas as respostas certas e está falando em treinar depois disso. Ele é um vencedor, tem uma postura exemplar. Cooper terá sucesso por muito tempo. Ele não tem receio de trabalhar. O Mavs é muito abençoado por tê-lo como parte da família”.

Leia mais!

“Agora, quanto à posição, eu não ligo para isso. Quero colocá-lo como armador, por exemplo. Quero deixá-lo desconfortável e ver como ele reage comandando o jogo. Cooper é capaz de jogar na 2, na 3. Ele se sente confortável jogando assim, mas queremos pressioná-lo. Acho que ele vai responder de forma positiva. Não tem problema falhar, não tem problema perder a bola. Já conversamos sobre isso. Estou animado para dar a bola a ele contra o Lakers e ver o que acontece. Então, vamos começar logo de cara”, disse Kidd.

Continua após a publicidade

O novato, por sua vez, destacou o privilégio de fazer parte da franquia texana. De acordo com Cooper Flagg, a versatilidade dos jogadores do Mavericks será um ponto forte da equipe treinada por Kidd.

“Vir para Dallas é uma bênção. Sou muito grato por estar na situação em que estou. Vou aproveitar tudo isso, tentar ser o melhor que posso e vencer no mais alto nível”.

“Acho que sou versátil, um cara que faz muitas coisas em quadra. Olhando para o elenco, penso que podemos jogar um basquete sem posições muito bom, com muitos jogadores que podem fazer várias coisas. Enfim, acho que isso será um ponto forte do nosso time”, afirmou o calouro.

Continua após a publicidade

Vale lembrar que o armador titular do Mavs, Kyrie Irving, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em março deste ano. A franquia projeta que ele possa retornar às atividades somente em janeiro de 2026. Ou seja, a partir do quarto mês da temporada regular da NBA. Dessa forma, Flagg poderá iniciar seu caminho na liga como armador.

Cooper Flagg

Com 18 anos, seis meses e quatro dias, Flagg tornou o segundo jogador mais jovem a ser a pick 1 do Draft da NBA, atrás apenas do astro LeBron James. O maior cestinha da história da liga foi escolhido pelo Cleveland Cavaliers, em 2003, com 18 anos, cinco meses e 26 dias.

Continua após a publicidade

Depois de brilhar no basquete colegial, Flagg chegou ao College com muitas expectativas. Afinal, ele foi apontado, desde cedo, como um futuro astro da NBA. Por Duke, o jovem mostrou todo o seu talento. Tanto que foi eleito o melhor jogador da NCAA na última temporada.

Em 31 jogos na temporada regular do basquete universitário, Flagg alcançou médias de 19,4 pontos, 7,6 rebotes, 4,2 assistências e 1,3 toco. Além disso, acertou 49,4% dos arremessos de quadra e quase 38% das bolas de três. Já no March Madness, seus números melhoraram: 19,5 pontos, 7,8 rebotes, 5,2 assistências, 1,8 toco e 43% nas bolas de três.

Continua após a publicidade

Elogios de LeBron

Durante o episódio mais recente do Mind the Game, podcast feito em parceria com Steve Nash, o astro do Los Angeles Lakers falou sobre o novato. De acordo com LeBron, Flagg chega a um time com astros provados na NBA. Afinal, o Mavericks tem Anthony Davis, Kyrie Irving e Klay Thompson no elenco. Desse modo, o cenário para o início de carreira profissional do jovem não poderia ser melhor.

“Pessoalmente, acho que ele quer ser ótimo. É um cara que pode fazer muitas coisas diferentes na quadra. Pode jogar com a bola ou sem a bola. Seu arremesso vai continuar melhorando. Super atlético, rápido no segundo salto”.

“Ao contrário de mim, ele tem a vantagem de chegar em uma equipe que já está estabelecida com futuros integrantes do Hall da Fama, como Klay Thompson, Anthony Davis e Kyrie Irving, logo de cara. Além de um técnico Hall da Fama como Jason Kidd. Esses caras podem dar a ele todo o esquema enquanto ele vai aprendendo sua própria estratégia. Acho que isso vai ser incrível pra ele”.

Continua após a publicidade

“Ter esse tipo de presença, esse tipo de liderança, de conhecimento de basquete ao redor dele todos os dias. Enfim, acho que ele vai ser incrível”, afirmou o veterano do Lakers.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA