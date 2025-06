Davion Mitchell estende contrato com Heat

O Miami Heat gostou do que viu. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o Heat acertou a extensão no contrato do armador Davion Mitchell. O jogador, que chegou em troca com o Toronto Raptors na última trade deadline, vai receber US$24 milhões por dois anos. Vale lembrar que o atleta era uma das prioridades do time da Flórida para a agência livre.

Davion Mitchell ganhou muitos elogios desde que chegou do time canadense. Ele teve um início um pouco difícil como titular (14 primeiros jogos), mas depois que foi para o banco de reservas, teve ótimas apresentações. Mitchell teve 12.1 pontos, 5.7 assistências e acertou 43.4% nos arremessos de três desde que saiu do quinteto inicial.

Ele recebia cerca de US$6.4 milhões até 2024/25. Agora, ele vai ganhar quase o dobro disso pelos próximos dois anos. A direção do Heat entendeu que Mitchell melhorou o time, especialmente como sexto homem. De acordo com o técnico Erik Spoelstra, o jogador deu opções que outros jogadores não estavam conseguindo oferecer.

Mitchell, de 26 anos, foi a nona escolha do Draft 2021 da NBA pelo Sacramento Kings. Após três anos no time, ele foi em troca para o Raptors para o começo de 2024/25. No entanto, por lá, fez apenas 44 jogos antes de ir para o Miami Heat.

É esperado que o Miami Heat também estenda o contrato do ala-armador Tyler Herro. O jogador foi para o seu primeiro All-Star Game da carreira em 2024/25, após fazer 23.9 pontos, 5.5 assistências e 5.2 rebotes. O time da Flórida ainda busca fazer trocas no mercado da NBA.

Após não conseguir o astro Kevin Durant, é possível que a equipe de Miami vá atrás de outros alas, como Jonathan Kuminga, do Golden State Warriors. Outra opção, de acordo com rumores, poderia ser o veterano DeMar DeRozan, que fez seu primeiro ano pelo Sacramento Kings.

Para qualquer troca, é provável que a direção tente envolver os alas Andrew Wiggins e Duncan Robinson. Os dois, somados, chegam a US$48 milhões em salários para a temporada 2025/26 da NBA. Havia a expectativa de o Heat enviar os direitos do contrato da escolha 20 no Draft da NBA. No entanto, o time selecionou provavelmente um dos maiores steals do recrutamento no ala-armador lituano Kasparas Jakucionis.

Com Davion Mitchell, o Heat tenta garantir o quinteto titular para a próxima campanha da NBA.

