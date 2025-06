Jonathan Kuminga vira opção de troca no Heat

O Miami Heat tem muito interesse em receber reforço de um astro, como Kevin Durant e Giannis Antetokounmpo para a próxima temporada da NBA. No entanto, caso não consiga nenhum deles, o plano do Heat seria tentar uma troca pelo ala Jonathan Kuminga, do Golden State Warriors. De acordo com o jornalista Mike Scotto, do site HoopsHype, o time da Flórida quer brigar pelo topo do Leste em 2025/26.

“Eu sei que o Miami Heat priorizou as buscas de troca por Giannis Antetokounmpo, se ele estiver disponível, e Durant, quem o time está tentando adquirir. Eles são prioridades, mas Kuminga é a terceira opção, caso os dois astros não cheguem”, disse Scotto.

Como o time de Miami já vem negociando por Durant, é necessário aguardar os desdobramentos para saber até onde vai o interesse em troca por Kuminga. Isso porque o jogador do Warriors é agente livre restrito e, para sair, a equipe de San Francisco não poderia igualar uma proposta ou, no máximo, fazer um sign and trade. Ou seja, assina um novo acordo com o ala e, depois, faz a troca.

Mas mesmo assim, uma troca neste caso, teria algumas regras próprias. Por exemplo, se Jonathan Kuminga receber um contrato de US$30 milhões anuais, o Warriors só pode “levar” um jogador com o valor máximo de US$15 milhões.

A troca de Jonathan Kuminga para o Heat tem chance de acontecer, pois o time não tem a obrigação de enviar um contrato do mesmo nível. Isso pode facilitar tudo para o lado de Miami. Enquanto isso, tentar algo por Durant ou Antetokounmpo, mas existe uma diferença enorme. Para ter qualquer um deles, o time precisa “pagar” muito mais caro, perdendo vários jogadores. Com Kuminga, bastaria algo como Kyle Anderson e Haywood Highsmith para bater salários.

E o pior: pelas regras da NBA, é o máximo que o Warriors pode receber, limitando as ações do time de San Francisco. A não ser que Golden State apenas cubra qualquer oferta pelo ala, mas aí não pode sair em troca por um longo período.

Por fim, a ideia do Heat é ter um elenco equilibrado e, ao mesmo tempo, forte para voltar a brigar no Leste. Muito por conta disso, a direção não pensa em abrir mão de seus melhores e mais jovens jogadores. Entre eles, o pivô Kel’el Ware. Em todas as conversas de troca por Durant, o Phoenix Suns pediu o pivô, destaque em seu primeiro ano de NBA.

