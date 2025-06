Reação de Desmond Bane após troca surpreende Grizzlies

O Memphis Grizzlies surpreendeu ao fechar a troca de Desmond Bane para a campanha de 2025/26 da NBA. Após cinco anos na franquia, o ala-armador reforçará o Orlando Magic para a próxima temporada. O negócio chamou a atenção de fãs dos dois lados, uma vez que o camisa 22 era um nome importante do elenco do Tennessee.

Bane, no entanto, não ficou chocado com a decisão do Grizzlies. Logo após o anúncio de Shams Charania, da ESPN, o ala-armador reagiu no X (antigo Twitter) com dois emojis: um sol e um ‘rosto’ com óculos de sol.

☀️😎 Continua após a publicidade — Desmond Bane (@DBane0625) June 15, 2025

A reação foi uma espécie de comemoração por parte de Desmond Bane. Isso porque, o camisa 22 sairá de um time estagnado para uma das franquias mais promissoras da NBA nos próximos anos. Ao lado de Paolo Banchero e Franz Wagner, o ala-armador fará parte de um dos trios mais interessantes de 2025/26.

Para contar com Bane, o Magic pagou caro na troca com o Grizzlies. Além de Cole Anthony e Kentavious Caldwell-Pope, o time da Flórida enviou quatro escolhas de primeira rodada. Desse modo, um alto valor para um ala-armador que nunca recebeu uma seleção sequer para o All-Star Game.

No entanto, o valor que o Magic ofereceu na troca com o Grizzlies por Desmond Bane é justificável. A franquia de Orlando, afinal, precisa de um ala-armador capaz de espaçar a quadra e acertar bolas de três. No ano passado, por exemplo, o time foi o pior da NBA no perímetro, com apenas 11.2 acertos de longa distância.

Desmond Bane, enquanto isso, tem médias de 2.4 bolas de três por jogo e 41% de acerto do perímetro na carreira. Portanto, ele será uma ameaça a mais no ataque do Magic, que já conta com Banchero e Wagner como pontuadores de média e curta distância.

O Grizzlies, por sua vez, tem outras questões para resolver após a saída de Bane. Isso porque, a troca indica que a franquia pode dar início a uma reformulação no elenco, após conseguir quatro escolhas de primeira rodada. Portanto, os futuros de Ja Morant e Jaren Jackson Jr. passaram a fazer parte de rumores da NBA nas últimas horas.

Até então, os boatos apontavam que, mesmo após a demissão de Taylor Jenkins, o Grizzlies iria manter o trio Morant, Jackson e Bane. Agora, o ala-armador foi embora. Resta saber se os outros dois, mais consolidados na NBA, vão ficar.

