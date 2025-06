Boletim de rumores e trocas da NBA (15/06/2025)

Bem-vindo à edição de 15 de junho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Times mantêm contato com o Blazers por Anfernee Simons

Anfernee Simons pode não ser um nome tão popular entre os fãs, mas vai mexer com o mercado da liga. Afinal, o telefone do Portland Trail Blazers já está tocando sobre a disponibilidade do ala-armador. E uma troca, apesar de não ser iminente, seria possível. Segundo Rob Murrows, da rede Ball Report, vários times têm interesse no arremessador e estão em contato com a franquia do Oregon.

O jornalista apurou quem são três das equipes mais interessadas nesse negócio: Dallas Mavericks, Orlando Magic e Utah Jazz. Especula-se que o Blazers vá ouvir propostas pelo jogador de 26 anos em breve. Não se sabe, no entanto, o que buscaria em retorno. Simons foi titular nos 70 jogos que disputou na temporada, registrando médias de 19,3 pontos e 4,8 assistências.

Clippers vê permanência de Ben Simmons como “incerta”

O Los Angeles Clippers já está pronto para uma offseason agitada. Mas, de todas as incertezas no elenco, um nome chama a atenção: Ben Simmons. O armador disse se sentir confortável na equipe e, ao mesmo tempo, não assumiu compromissos antes da agência livre. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, a permanência do australiano é um ponto de interrogação na franquia.

Depois da eliminação dos angelinos, jornalistas chegaram a questionar Simmons sobre os seus planos na agência livre. Ele desconversou com uma revelação. “Eu gosto de viajar, então vou pegar o meu barco agora. Gosto de estar no oceano e explorar. Diria que, a princípio, esse é um dos meus hobbies favoritos: exploração”, contou o veterano.

Agente livre, Kevin Porter segue nos planos do Bucks

O Milwaukee Bucks tem o plano de reformular o seu elenco em torno do astro Giannis Antetokounmpo nos próximos meses. Vários atletas que são agentes livres, com isso, devem sair. Mas há um deles que a equipe quer manter. Segundo Matt Moore, da rede Action Network, o time tem muito interesse em renovar o contrato com Kevin Porter.

O armador, por enquanto, ainda não está livre no mercado. Mas a expectativa é que ele recuse a opção de extensão automática em seu vínculo, no valor de US$2,55 milhões. A renovação vai sair por um salário maior do que esse. Porter teve médias de 11,7 pontos, 3,9 rebotes e 3,7 assistências em sua primeira temporada pelo Bucks.

Segundo jornalista, Jazz considera troca por Markkanen

Lauri Markkanen foi um dos jogadores que mais esteve envolvido em rumores de troca na última offseason. E parece que o ala-pivô pode voltar à mesma situação neste ano. O Utah Jazz não vem oferecendo o finlandês para outros times, mas não desligou os seus telefones. Segundo Bill Simmons, do site The Ringer, os dirigentes de Salt Lake City estão abertos a ouvirem propostas pelo jogador.

O astro, no entanto, deu a entender que não quer ir embora nas entrevistas finais dessa temporada. “Sinto que a extensão que assinei no ano passado prova a minha confiança com essa organização. Mais do que isso, eu adoro viver em Utah. Vamos ver o que acontece no verão, pois há coisas que não controlo. Mas posso dizer que adoro o nosso elenco e o time que estamos construindo”, afirmou.

Markkanen viveu uma temporada decepcionante, de retrocesso, no Jazz. Ele registrou médias de 19,0 pontos e 5,9 rebotes, enquanto acertou menos de 43% dos seus arremessos de quadra.

Em transição

– O armador Vasilije Micic ainda nem acertou a saída do Phoenix Suns, mas já parece ter destino definido na Europa. O astro sérvio vai ser anunciado como reforço dos turcos do Fenerbahçe assim que rescindir contrato.

– Enquanto isso, o pivô Precious Achiuwa também está de malas prontas nos próximos meses. Ele passou a temporada inteira insatisfeito com tempo de quadra no New York Knicks e, como resultado, deverá procurar um novo time na agência livre.

– Eugene Omoruyi, por sua vez, foi mais um dos veteranos que participaram do treino fechado para o Philadelphia 76ers na última semana. Ainda não há informações sobre atletas que se destacaram e possíveis contratações.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 15/06, você lembra de Jake Layman? Pois o ex-ala do Minnesota Timberwolves renovou contrato por mais um ano com os japoneses do Seahorses Mikawa.

