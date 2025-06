Troca de Kevin Durant se aproxima; três times estão na disputa

A aguardada troca de Kevin Durant se aproxima, e três times estão fortes na disputa pelo craque do Phoenix Suns. Pelo menos é o que informa Shams Charania, da ESPN. De acordo com o jornalista, Houston Rockets, Miami Heat e Minnesota Timberwolves seriam os finalistas nas conversas com a franquia do Arizona.

Essa informação vai de encontro ao que revelou John Gambadoro, da rádio Arizona Sports 98.7 FM. Nesta semana, o insider mais confiável do Suns disse que a negociação envolvendo Durant será fechada até a próxima semana. Desse modo, o camisa 35 terá uma nova equipe antes do Draft 2025 da NBA.

Segundo Charania, a alta cúpula do Suns e o staff do jogador de 36 anos estão trabalhando em conjunto. A intenção é que o negócio seja bom para ambas as partes. Em 2025/26, o craque estará na temporada final de seu contrato e vai receber US$54,7 milhões em salários.

Desde o início dos rumores envolvendo a troca de Kevin Durant, Heat, Rockets e Timberwolves foram apontados como times que agradariam ao jogador. Além deles, o veterano apontou New York Knicks e San Antonio Spurs como outros destinos preferenciais. Nesta semana, Los Angeles Clippers e Orlando Magic também foram citados como possíveis interessados no ala.

A princípio, o Spurs surgiu como o favorito em uma eventual troca por Durant. A equipe texana, aliás, estaria no topo da lista do veterano. No entanto, segundo o portal Hoops Wire, as franquias de San Antonio e Phoenix não conseguem chegar a um acordo. Como Durant não possui uma cláusula de veto de troca em seu contrato, ele não pode forçar sua ida para o Spurs.

Desse modo, entre os três times finalistas na troca de Kevin Durant, o Rockets surge como o destino mais provável do camisa 35, com Heat e Timberwolves correndo por fora. Ao que tudo indica, Durant tem preferência em ser trocado para um time do Texas, seja ele o Spurs ou Rockets. De acordo com o repórter Kelly Iko, do portal The Athletic, a franquia de Houston e o Suns já estão em negociações há alguns dias.

“Rockets e Suns estão em negociações. Phoenix quer retomar o controle de suas escolhas de Draft, incluindo a pick 10 deste ano (que está com o Rockets). Desde o fim da temporada, Houston vem recebendo várias ligações de Phoenix, que vem reduzindo lentamente o preço pedido por Durant”, afirmou Iko.

Segundo Chris Mannix, da Sports Illustrated, o time do Texas é bem cotado por Durant por conta do técnico Ime Udoka. Afinal, eles trabalharam juntos no Brooklyn Nets, em 2020/21.

O que os times finalistas enviariam ao Suns na troca de Kevin Durant?

De acordo com Gambadoro, qualquer possível troca entre Suns e Rockets por Durant provavelmente incluiria Jalen Green e Jabari Smith Jr. No entanto, o ala-armador seria enviado para um terceiro time. Vale lembrar que Houston possui controle sobre três escolhas de primeira rodada de Phoenix (2025, 2027 e 2029). Esse, portanto, seria o principal atrativo na troca pelo astro.

Quanto ao Heat, Kel’el Ware seria o alvo de Phoenix. Mas, até o momento, o time da Flórida estaria relutante em incluir o jovem pivô na negociação. Para bater salários na troca, a equipe de Miami teria de enviar jogadores com vencimentos elevados. Assim, Andrew Wiggins e Duncan Robinson fariam parte do pacote por Durant.

Na última trade deadline, Durant já esteve na mira da equipe de Minnesota. No entanto, o craque decidiu permanecer no Suns. De acordo com o portal Hoopshype, o Timberwolves ofereceu, na época, Julius Randle e Donte DiVincenzo. Em contrapartida, o Suns pediu Jaden McDaniels e Naz Reid. Por isso, as conversas não avançaram.

O Timberwolves acredita que a ótima relação de Kevin Durant com Anthony Edwards pode ajudar na troca. Os dois, afinal, se tornaram amigos durante as Olimpíadas de Paris, em 2024. Além disso, o ala-armador tem o astro como ídolo no basquete.

Mas, para concretizar a chegada de Durant, a franquia de Minnesota terá de oferecer um pacote atrativo. Desse modo, a inclusão de McDaniels na negociação poderá ser inevitável. O especialista defensivo de Minnesota, aliás, tem um contrato de US$110,5 milhões pelas próximas quatro temporadas.

