Magic Johnson manda recado a Luka Doncic

Um dos maiores jogadores da história do Los Angeles Lakers, Magic Johnson mandou um recado a Luka Doncic. Durante participação no programa Get Up, da ESPN, o lendário ex-armador falou sobre a condição física do esloveno, que aparenta estar bem mais magro nesta offseason. Segundo Johnson, o craque atendeu ao pedido do técnico JJ Redick, que avisou que os atletas deveriam estar em boas condições físicas para brigarem pelo título da NBA.

“Ótimo trabalho do técnico JJ, avisando a todos que eles precisam estar em melhores condições para ganhar um título da NBA. Fico feliz que Luka tenha ouvido JJ. Então, Luka, foi ótimo o que você fez em Dallas (levou o Mavericks ao vice-campeonato, em 2024). Mas a diferença é que, em Los Angeles, esperamos por títulos. E esperamos que nossos craques nos levem ao topo. LeBron James já fez isso. Agora, queremos que você faça o mesmo”, disse o eterno camisa 32 do Lakers.

A forma física de Doncic surge como uma boa notícia para o Los Angeles Lakers. Afinal, o peso do armador sempre foi uma preocupação durante sua carreira na NBA, uma vez que muitos acreditam que ele não cuida do próprio corpo. No Dallas Mavericks, inclusive, esse teria sido o motivo para a troca bombástica por Anthony Davis, na última trade deadline.

Além da mensagem a Luka Doncic, Magic Johnson falou que o Lakers precisa qualificar o elenco. O ídolo, então, disse que o GM da franquia, Rob Pelinka, precisa ser ativo nesta offseason. De acordo com o ex-armador, o time angelino precisa ser mais rápido em quadra e melhorar a defesa. Magic também alertou para a necessidade de contratar um pivô confiável.

“Vai ser preciso mais do que Luka. Rob precisa melhorar o elenco. Acho que precisamos melhorar o banco também. Precisamos ser mais rápidos. No momento, estamos muito lentos. O Minnesota Timberwolves foi para cima de Luka e Austin Reaves. Em suma, o Lakers precisa melhorar a defesa para vencer. Se a franquia quiser ganhar um título, será preciso mais do que Luka e LeBron. Enfim, precisamos de um pivô e outras peças para colocar LeBron e Luka em uma situação confortável”, finalizou o ex-armador.

Nesta temporada, o Lakers fez a terceira melhor campanha do Oeste. Assim, pegou o Timberwolves, sexto colocado, na primeira rodada dos playoffs. No entanto, os angelinos não foram páreo para Anthony Edwards e companhia. Desse modo, Minnesota fechou a série em cinco jogos.

Busca por um pivô

Para 2025/26, o Lakers vai seguir o conselho de Magic Johnson, já que busca de um pivô para assumir a titularidade e se encaixar com um criador do nível de Luka Doncic. Após a saída de Davis, Jaxson Hayes ganhou espaço no quinteto inicial, mas não agradou. Como resultado, ele jogou um total de 30 minutos em quatro jogos contra o Timberwolves. Da mesma forma, sequer entrou em quadra no quinto e derradeiro duelo da série.

Portanto, com as fracas atuações nos playoffs, Hayes não deverá seguir no Lakers para 2025/26. O jogador, aliás, será agente livre irrestrito nesta offseason. Ou seja, poderá assinar com qualquer equipe da liga.

Desse modo, a franquia já tem alguns nomes em mente. Brook Lopez, do Milwaukee Bucks, Steven Adams, do Houston Rockets, e Nic Claxton, do Brooklyn Nets agradam à direção do Lakers. Os dois veteranos, aliás, são agentes livres. Portanto, seriam opções mais acessíveis.

Já o pivô do Nets tem um contrato longo. Afinal, na última offseason, o jogador de 26 anos fechou uma extensão de US$100 milhões, válida até 2028. Na próxima temporada, Claxton vai receber US$26,1 milhões em salários.

Assim, o Lakers teria de abrir mão de algum jogador importante para adquirir um pivô de qualidade. De acordo com o jornalista Bill Simmons, do The Ringer, Reaves é o único ativo de Los Angeles que pode render um titular na posição 5. Assim, por ser uma necessidade imediata do elenco, o analista aponta que não há outra opção se não negociá-lo na offseason.

O detalhe é que Reaves tem contrato garantido (US$13,9 milhões) apenas para a próxima temporada. Afinal, ele tem a opção de deixar o vínculo, na offseason de 2026, para se tornar agente livre e testar o mercado.

