Tyrese Haliburton rebate críticos após vitória do Pacers nas finais

Os primeiros jogos de Tyrese Haliburton com o Indiana Pacers nas finais da NBA foram marcados por primeiros tempos discretos. Tanto que a falta de agressividade do astro rendeu várias críticas de torcedores e analistas nos últimos dias. Mas a história mudou nessa quarta-feira. O armador foi um dos líderes da segunda vitória do time contra o Oklahoma City Thunder e, depois da partida, aproveitou para responder os críticos.

“Esses comentários negativos sempre vão existir, pois há muita gente falando por aí. Eu não estou nas redes sociais nas últimas semanas, mas você acaba ouvindo o que dizem. A televisão da minha casa pode estar ligada na ESPN e vou ver. No entanto, sendo bem sincero, não poderia me importar menos com eles. Afinal, o que esse pessoal realmente sabe sobre basquete?”, disparou o titular.

Haliburton terminou o terceiro jogo da série quase com um triplo-duplo: 22 pontos, nove rebotes e 11 assistências. Mas o essencial é que, como todos pediam, ele já começou a partida “quente”. Anotou 12 pontos no primeiro tempo, depois de ter combinado para só nove pontos nas duas partidas iniciais das finais. Pode até parecer que as críticas o motivaram, mas o armador do Pacers garante que não foi isso.

Publicidade

“Para mim, o mais importante é ver o que posso melhorar a cada dia. Reflito bastante e converso com os meus técnicos sobre os pontos em que tenho margem para evolução depois de cada jogo. Isso é o que interessa. Os comentários sempre vão estar por aí, mas não vão me impactar. Estou nas finais da NBA e a duas vitórias de ser campeão”, sentenciou o jovem astro.

Leia mais sobre Tyrese Haliburton

Equilíbrio

As críticas sobre as atuações de Tyrese Haliburton no início das finais passava, em síntese, por um “desequilíbrio” no Pacers. Nos primeiros três quartos dos jogos, ele chamou a atenção pelo foco excessivo em passar a bola. O ex-atleta e analista Tim Legler, por exemplo, chegou a chamá-lo de “passivo”. Apesar de não gostar das críticas, o astro admitiu que essa postura precisava mudar.

Publicidade

“Havia adaptações que precisava fazer para esse jogo e sinto que foi um bom trabalho nesse sentido. Afinal, sempre vão existir altos e baixos. Nunca vou ser o jogador que tenta mais arremessos no time de forma regular, pois esse não é quem sou. Não é a minha função. Vou ter oscilações. Mas estou sempre em busca do melhor ponto de equilíbrio entre pontuar e passar”, contou o armador.

Haliburton não planeja virar um arremessador em volume todas as noites. Mas admite que o seu balanço entre ser mais pontuador e distribuidor ainda está em evolução. “A experiência, a princípio, é a melhor forma de aprender sobre esse equilíbrio. Tinha que ser melhor do que nos dois primeiros jogos e sinto que fui melhor hoje. É assim que funciona”, completou.

Publicidade

Nos detalhes

A vitória em Indiana manteve o Pacers com a vantagem de mando de quadra nas finais. Ou seja, só precisava vencer os jogos como mandante na série para ser campeão. Tão perto do título e em partidas tão importantes, é comum que as pessoas vão se atentar ao mais chamativo. Mas, para Haliburton, superar o Thunder é um feito a ser conquistado nos detalhes.

“Eu acho que, em uma série desse nível, os fatores mais importantes e decisivos estão nas margens. Então, você precisa vencer os aspectos marginais do jogo. Nem sempre vai ser sobre quem converte mais arremessos, por exemplo. As vitórias vêm de quem protege melhor a bola, pega mais rebotes, fecha mais espaços. Essa é a nossa batalha agora”, concluiu o líder do Pacers.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA