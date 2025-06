Tyrese Haliburton: “Pacers não está surpreso em chegar às finais”

Foram 25 anos de hiato, mas a espera terminou. Tyrese Haliburton comandou o Indiana Pacers ao título do Leste e, com isso, a equipe está de volta às finais da NBA. A equipe, assim como aconteceu em 2000, superou o New York Knicks na decisão da conferência em seis jogos. Para o jovem astro, a classificação premia um elenco que nunca deixou de acreditar que tinha condições de ser finalista.

“Eu não posso descrever em palavras como esse elenco é especial. E, mais do que isso, o que essa vitória significa para nós. Sempre conversamos que essa era a razão de nós estarmos juntos aqui. E, hoje, aconteceu. Por isso, estar aqui é uma recompensa por si só. Ter a chance de competir pelo título, certamente, é incrível”, celebrou o armador, depois da vitória que garantiu a vaga na decisão.

O título de conferência, acima de tudo, serviu como uma reafirmação para o Pacers. A equipe também havia sido finalista do Leste na última temporada e “parou” no futuro campeão Boston Celtics. Ainda assim, poucos analistas apostavam na repetição da campanha quando a temporada começou. O elenco não desanimou com essa falta de reconhecimento, mas se fechou diante do ceticismo.

Publicidade

“Acho que fizemos um ótimo trabalho fechando o grupo dos comentários externos. Nós sabíamos que não éramos a aposta geral, mas estar na final não é uma surpresa para ninguém aqui dentro. E isso porque queríamos demais e vivemos o presente. A nossa campanha nunca foi sobre lembrar o passado ou projetar o futuro. Foi sobre viver o momento com intensidade”, contou o líder de Indiana.

Leia mais sobre Tyrese Haliburton

Sem festa

Estar nas finais da NBA é uma grande façanha para o Indiana Pacers, então o elenco liderado por Tyrese Haliburton merece celebrar. Mas a questão é: até quando? Já na quinta-feira, a equipe vai iniciar a decisão do título contra o Oklahoma City Thunder. As casas de apostas apontam o time como um dos maiores “azarões” dos últimos anos. Por isso, o técnico Rick Carlisle não vê tempo para festa.

Publicidade

“Não temos tempo para estourar champagne e fazer festa, pois o nosso trabalho está só no início. Você não pode desperdiçar, afinal, uma campanha até aqui. Só restaram dois times e um objetivo. Um vai ficar com tudo, enquanto o outro vai embora sem nada. A gente entende a magnitude do que está por vir e o que está em jogo”, cravou o campeão da NBA em 2011.

O Pacers, de fato, não vai encarar um adversário qualquer. O Thunder venceu 80 de 98 partidas desde o início da temporada regular. “Eu acho que vamos comemorar agora e, então, seguir em frente. Há um grande time esperando por nós lá do outro lado. Isso é bem sério porque é a melhor equipe da liga. Vai ser um desafio. Aliás, o provável maior de todos”, reconheceu Pascal Siakam.

Publicidade

Oportunidade

Siakam já foi um dos atletas mais importantes do Pacers durante os playoffs. Mas, nesse momento, a sua presença ganha uma importância extra. Ele é um dos dois jogadores do elenco de Indiana com experiência em finais, ao lado do pivô Thomas Bryant. Disputar a decisão e ser campeão foi algo único. No entanto, ele aprendeu uma lição importante em tudo que viveu depois da vitória com o Toronto Raptors.

“Eu sempre conversei com o nosso elenco sobre como chegar às finais é algo único. Fui finalista em minha terceira temporada na liga, venci e pensei que voltaria várias vezes. Mas não é assim que funciona. Isso não acontece todo dia. Nós temos que encarar essa oportunidade como algo incrível. Porque, no fim das contas, nunca se sabe quando vamos estar aqui outra vez”, alertou o MVP das finais do Leste.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA