“Superestimado”, Tyrese Haliburton cala críticos nos playoffs da NBA

Tyrese Haliburton deu a volta por cima nos playoffs da NBA. Antes da pós-temporada, o armador foi eleito o jogador mais “superestimado” da liga, em uma votação feita pelo The Athletic com os atletas. No entanto, sem ligar para as críticas, ele liderou o Indiana Pacers rumo às finais da NBA, com vitórias sobre Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers e New York Knicks.

Após a classificação para a decisão, o pivô Myles Turner falou sobre Haliburton na NBA. De acordo com o veterano, não há mais qualquer chance de contestar a importância do armador para o time de Indiana.

“Estou muito orgulhoso de Tyrese Haliburton, de verdade”, disse Turner. “Quando se trata de uma superestrela, você tem que lidar com tudo que vem junto: os altos e baixos, o bom e o ruim. Desde o começo da temporada, ele foi muito criticado. Ele, por outro lado, abaixou a cabeça e trabalhou. Aquela história de superestimado morreu. Não tem muito o que falar agora”.

Haliburton foi eleito o jogador mais “superestimado” da NBA antes dos playoffs. A votação, feita pelo The Athletic, entrevistou 158 atletas ativos da liga. O armador do Pacers, assim, recebeu pouco mais de 14% dos votos no “prêmio”. Assim, uma análise crítica dos jogadores com o astro do Pacers.

O armador, porém, tentou ignorar ao máximo a análise. Apesar de uma declaração que ironizou a votação, Tyrese Haliburton se manteve focado no início dos playoffs da NBA pelo Pacers. O resultado, no fim, foi uma resposta aos críticos, com médias de 18.8 pontos, 9.7 assistências e 5.7 rebotes, além de cestas decisivas durante toda a pós-temporada.

“É muita pressão ser o cara principal de um time na NBA”, seguiu Turner sobre Haliburton. As pessoas não pensam nas coisas fora da quadra que você tem que lidar também. Ser o “homem”. No fim, acho que Tyrese fez um ótimo trabalho. Mas tudo isso aconteceu muito rápido para ele. Então, só ele soube manter a compostura e aparecer quando mais importa”.

Com Haliburton, portanto, o Pacers enfrenta o Oklahoma City Thunder nas finais da NBA. A decisão será a primeira de Indiana desde 2000, com o time em busca do primeiro título em sua história. Por fim, a série decisiva começa na quinta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília).

