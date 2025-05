Ideia de troca coloca Rudy Gobert no Bulls

Após a eliminação do Minnesota Timberwolves, o elenco começou a receber críticas. Um dos principais apontados foi o pivô titular da equipe. Afinal, mesmo sendo eleito quatro vezes Defensor do Ano, o francês tem problemas no ataque. Dessa forma, o portal ClutchPoints desenhou uma troca que levaria Rudy Gobert ao Chicago Bulls.

A negociação levaria Nikola Vucevic, Lonzo Ball e duas escolhas de segunda rodada para o Timberwolves. O Bulls, então, receberia Gobert. A troca, de acordo com o site, daria mais espaçamento para Minnesota e um pivô que participa mais do ataque. Além disso, o armador seria útil, já que Mike Conley está perto do fim da carreira.

No caso do Bulls, segundo o ClutchPoints, Gobert ajudaria na defesa, que é um dos pontos fracos da equipe. Isso porque o elenco de Chicago tem vários jogadores que são “ofensivos”, como Coby White, Josh Giddey e Matas Buzelis. Dessa forma, o francês deixaria o plantel mais balanceado.

Publicidade

Ademais, mesmo com a troca por Rudy Gobert, o Bulls ainda teria um bom espaço salarial para se reforçar na agência livre. Hoje, a equipe está longe de brigar pelo título, mas há espaço para atrair bons jogadores e montar um elenco melhor.

Leia mais!

No entanto, seria uma grande surpresa se o Timberwolves trocasse Rudy Gobert, em especial após ter negociado Karl-Anthony Towns na última offseason.

Publicidade

Além disso, o time precisa pensar na situação de Naz Reid e Julius Randle. Os dois serão agentes livres, e podem sair se não receberem o salário desejado. O reserva, em específico, deve querer ganhar bem mais do que seu atuais US$15 milhões anuais.

Outra urgência é a posição de armador, de acordo com o portal é sobre Mike Conley e Rob Dillingham, que fez uma temporada de novato abaixo das expectativas. Lonzo Ball, então, apesar do histórico de lesões, se encaixa bem nesse perfil. Com o Bulls agora contando com Josh Giddey, pode estar dispostos a negociar Ball.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA