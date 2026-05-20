Kenny Atkinson explica virada do Knicks sobre o Cavaliers: “Azar”

O primeiro jogo das finais do Leste teve com uma virada incrível no último quarto. E o técnico Kenny Atkinson esteve do lado errado dessa história: só assistiu ao Cleveland Cavaliers “derreter” contra o New York Knicks. Afinal, como se explica jogar fora uma vantagem de 22 pontos no último quarto? O treinador isentou os seus jogadores de culpa, pois creditou a reação do rival ao acaso.

“Eles converteram alguns arremessos bem difíceis no último quarto. Então, para ser sincero, eu acho que tivemos um pouco de azar. Jalen Brunson ‘esquentou’ na reta final. Nós até tentamos dobrar a marcação em cima dele e algumas coisas diferentes, mas não funcionou. De qualquer forma, estou muito orgulhoso pela atuação do meu time”, disse o veterano, depois da derrota por 115 a 104.

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E quando falamos que Kenny Atkinson “só assistiu” à virada do Knicks, não é uma figura de linguagem. Ele só pediu um tempo durante a parcial de 30 a oito dos locais para levar o jogo para a prorrogação. Os torcedores de Cleveland, nas redes sociais, ficaram revoltados. Mas o técnico não acha que cometeu um erro em ser “conservador” com os seus timeouts.

“Eu gosto de preservar os meus tempos técnicos para o fim da partida. Não quero ter um tempo só para pedir, por exemplo, se o jogo for decidido por um ou dois pontos. Tentei ‘segurá-los’ por isso. O meu único arrependimento é que, assim que os atletas ficaram cansados, a movimentação do nosso ataque parou e ficamos estagnados. Só isso”, defendeu o treinador do Cavaliers.

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Jogadores

Já é consenso entre os torcedores e analistas que Atkinson deveria ter parado a partida mais vezes durante a recuperação do Knicks. Mas será que ele é o único culpado nessa história? Claro que não. Afinal, os jogadores do Cavaliers “se perderam” na reação dos donos da casa. James Harden admite que os atletas precisavam fazer um melhor trabalho, sem importar as orientações do técnico.

“É uma situação difícil, pois, como técnico, você espera que os seus jogadores tenham capacidade de acharem soluções em quadra. Nós precisamos encarar a adversidade e acalmar o jogo. Só que tudo acontece tão rápido lá dentro. A gente tem que fazer um trabalho melhor, certamente, mantendo o ritmo e o propósito do nosso basquete”, avaliou o veterano armador.

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Harden sabe que a virada do Knicks vai ser o assunto até o segundo jogo da decisão do Leste. Mas ele pede que o Cavs foque no que ocorreu antes do último quarto. “O nosso ataque teve muito sucesso nos três primeiros quartos. Então, não há segredo. Nós só temos que aumentar o ritmo e, com isso, fazer as nossas jogadas saírem mais rápido”, concluiu.

Substituição

Harden, aliás, foi mais um motivo de contestação de Kenny Atkinson no primeiro jogo da série entre Knicks e Cavaliers. Brunson, em particular, atacou o veterano astro o tempo inteiro durante a reação dos donos da casa. Ele foi um alvo, em síntese. Por isso, muita gente acha que o técnico deveria ter o substituído nas posses defensivas. Mas isso nem esteve em cogitação.

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“Eu não pensei em tirar James de quadra em nenhum momento, pois ele tem sido um dos nossos melhores defensores nos playoffs. E, mais do que isso, confio em sua presença lá dentro. Ele é inteligente e tem mãos rápidas. Nem passou pela minha cabeça colocá-lo no banco”, garantiu um convicto Atkinson.