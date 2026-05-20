NBA: Magic pode ser o novo destino de Jason Kidd

O Orlando Magic pode tentar contratar Jason Kidd na NBA. O técnico ficou disponível no mercado após ser demitido pelo Dallas Mavericks na terça-feira (19). Desse modo, o time da Flórida deve sondar o experiente treinador, uma vez que já demonstrou interesse nele no passado, de acordo com Marc Stein, do Substack.

“O Magic já sondou Jason Kidd em 2021, quando ele assumiu o Mavericks. Então, ainda não está definido se o time de Orlando voltará a tentar contratá-lo. Porém, é fato que a equipe ficou conhecida por sempre buscar um técnico experiente no mercado”, disse Stein.

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O Magic passou a buscar um novo técnico após a demissão de Jamahl Mosley na NBA. A decisão aconteceu após a equipe cair na primeira rodada dos playoffs para o Detroit Pistons. O time de Orlando, aliás, liderava a série por 3 a 1, mas levou a virada, o que custou a sequência do treinador no comando do elenco.

Mosley estava na equipe da Flórida desde 2021/22 e ficou em segundo na votação para o melhor técnico de 2023/24. Após levar o time aos playoffs da NBA nos últimos dois anos, esperava-se o técnico pudesse liderar o Magic ao topo do Leste. Porém, não foi o que aconteceu.

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Em 2025/26, por exemplo, o Magic precisou passar pelos play-in para garantir vaga nos playoffs da NBA. Além disso, os principais nomes do elenco, como Paolo Banchero e Franz Wagner, não conseguiram evoluir ao longo do último ano. Então, a diretoria optou por encerrar a passagem de Mosley.

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Com a demissão do antigo técnico, o time de Orlando passou a sondar vários nomes no mercado. Jason Kidd, desse modo, se tornou um alvo do Magic na NBA após demissão no Mavericks. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a decisão foi do novo presidente da equipe Masai Ujiri.

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Jason Kidd estava no time desde 2021/22, quando deixou o cargo de assistente do Los Angeles Lakers. Ele ainda tinha mais quatro anos sob contrato, no valor de aproximadamente US$40 milhões.

Apesar de ir à final da NBA em 2023/24, o Mavericks só foi aos playoffs mais uma vez no período em que ele comandou. Em cinco campanhas, Kidd somou 205 vitórias em 410 jogos. Ou seja, teve um aproveitamento de 50% na fase regular.

Por fim, se assinar com o Magic, Kidd terá o desafio de ajustar o ataque da equipe, que conta com Paolo Banchero, Franz Wagner e Desmond Bane. Durante a gestão de Mosley, o elenco não conseguiu encontrar um padrão ofensivo, sendo apenas o 27º em arremessos de três em 2025/26.