Jalen Brunson comanda, Knicks faz história e vira sobre Cavaliers

Com uma virada épica, o New York Knicks de Jalen Brunson sai na frente do Cleveland Cavaliers na decisão da conferência Leste. Não há exagero ao dizer, foi histórico. New York perdia por 22 pontos em um frio Madison Square Garden há pouco mais de sete minutos do fim. Mas conseguiu uma corrida de 44 a 11 para fechar o jogo no último quarto e prorrogação para vencer um duelo que parecia acabado para eles.

Jalen Brunson foi o herói de Knicks x Cavaliers em uma noite incrível. É justo dizer que mesmo quando tudo dava errado, o All-Star era a única coisa que fazia New York pontuar com alguma frequência. Mas quando os ajustes finais de Mike Brown lhe deram mais espaço, ele dominou o jogo, passou por cima de James Harden e comandou a virada com 38 pontos marcados.

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Para o New York Knicks, uma história insana. O time chegou a ter 99.9% de chance de ser derrotado no jogo 1, de acordo com a ESPN. No fim, conseguiu a maior virada da história nos sete minutos finais de um jogo de playoffs e a segunda maior de um último quarto na história da pós-temporada. Um jogo abaixo em grande parte do duelo, mas que acabou épico no fim com os ajustes de Mike Brown, sobretudo na escolha de fechar o jogo com Landry Shamet.

O Cleveland Cavaliers estava perto de uma vitória enorme. Afinal, há dois dias, eles estavam vencendo um jogo 7 fora de casa. Enquanto isso, o rival descansou nove dias a caminho da final do Leste. Bom, não dá pra dizer que só foi cansaço. James Harden foi muito mal no final do jogo, Kenny Atkinson foi terrível. O ataque que jogava ao redor de Donovan Mitchell, implodiu. Uma derrota péssima.

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Escalações

A grande notícia a caminho do jogo 1 foi o retorno de OG Anunoby. O ala perdeu os dois últimos jogos da série contra o Philadelphia 76ers, mas retornou após o longo descanso que New York teve ao vencer sua série por 4 a 0, enquanto seu rival precisou de sete jogos para eliminar Detroit.

Assim, Anunoby voltou ao time titular na vaga de Miles McBride. Ao lado dele, jogaram em Knicks x Cavaliers: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart e Karl-Anthony Towns.

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Pelo lado de Cleveland, Dean Wade retornou ao quinteto titular, após Max Strus ser titular no jogo 7 contra o Pistons. Wade jogou ao lado dos quatro principais jogadores do time: James Harden, Donovan Mitchell, Evan Mobley e Jarrett Allen. Por fim, os dois times estavam completos para abrir a série.

Destaques

Um primeiro tempo equilibrado em vários termos. Cleveland liderou por 48 a 46, com enorme protagonismo de Donovan Mitchell. O ala-armador foi o jogador mais prolífico em termos ofensivos para o time de Ohio, mas também brilhou na defesa, em jogo de muita atenção e três roubos de bola até o intervalo.

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O time visitante ainda cometeu muitos turnovers, sobretudo no fim do primeiro quarto. James Harden começou jogando de forma mais lenta, o que tornou suas linhas de passe mais sobrecarregadas e levou a muitos passes que não chegaram no destino. Mas o armador melhorou na reta final e o Cavaliers criou bons arremessos. Sam Merrill, Max Strus, Dean Wade e o próprio Mitchell aproveitaram esses bons chutes no perímetro para virar o jogo.

New York chegou a liderar por 11 no começo do segundo quarto. Muito baseado, aliás, em como sua defesa conseguiu transformar defesa em ataque. Os erros de Cleveland que começou na frente, mas marcou apenas 16 pontos em todo o primeiro quarto, foram cruciais. Nesse contexto, Jalen Brunson e Josh Hart foram os grandes destaques, sendo muito agressivos nas infiltrações e conseguindo cestas no aro para o time da casa.

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O grande problema da primeira etapa foi a baixa influência de Karl-Anthony Towns e os arremessos de fora. Marcado por Evan Mobley, o pivô teve pouco impacto no jogo e foi mais pressionado enquanto tentava criar no perímetro. Fez dois pontos, quatro assistências e dois turnovers até o intervalo. Enquanto isso, New York “congelou” de três pontos, com dois acertos em 19 tentativas. O time cometeu até alguns air-balls em algum momento do segundo quarto.

Assim, liderança de Cleveland no primeiro tempo.

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O terceiro quarto continuou a tendência do fim do primeiro tempo. Donovan Mitchell muito confortável e um Cavaliers abrindo vantagem sobre o Knicks. Mitchell teve muita facilidade em encontrar o confronto com Jalen Brunson e punir no ataque. Do outro lado, teve três roubos de bola. As dobras frequentes em James Harden ajudavam o time visitante a criar vários arremessos livres de fora.

New York voltou sofrendo na defesa e sem conseguir qualquer sinal do ritmo ofensivo incrível que impôs em seus últimos jogos nos playoffs. Towns seguiu abaixo, Mitchell Robinson entrou em seu lugar e sofreu faltas de propósito, OG Anunoby não achou seu ritmo e o jogo virou uma velha receita que até funciona, mas é insuficiente para esse nível. Jalen Brunson atacando o tempo todo, com ótimas coberturas e pouca eficiência.

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A vantagem foi para 83 a 69 em favor de Cleveland a caminho do último quarto.

Mas tudo mudou no último quarto. O time visitante até manteve o ritmo no começo e chegou a abrir 22 pontos de frente. O jogo estava ganho. Porém, a NBA pregou uma daquelas peças. Cleveland começou a administrar relógio, jogando de maneira lenta. Mike Brown enfim tirou Josh Hart da quadra para a entrada de Landry Shamet, aumentando o espaçamento. Então, o jogo virou uma hecatombe a partir daí.

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Virada histórica

Jalen Brunson fez uma sequência de dez pontos seguidos. Sempre de uma mesma forma, atacando James Harden. Com mais espaço ao redor e menos dobras, o armador atacou o veterano o tempo inteiro. Deu certo e isso pareceu colocar Cleveland em parafuso. Kenny Atkinson não só demorou a parar o jogo, como Harden passou a forçar no ataque e errar tudo.

No fim, até acertou um arremesso que deu vantagem a Cleveland, mas viu uma bola tripla de Landry Shamet empatar a partida. O ataque inteiro de New York ganhou ritmo aliás. Mikal Bridges acertou duas bolas de fora, incluindo uma “espírita”. OG Anunoby também teve uma. Nas últimas posses, Cleveland ainda teve uma última chance de vencer o jogo, mas a bola de Sam Merrill rodou dentro da cesta e caiu para fora.

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Na prorrogação, o mental era todo do New York Knicks. Harden continuou sendo atacado, Mitchell também começou a forçar e Jalen Brunson estava dominando o jogo ofensivo de Knicks x Cavaliers. Para se ter uma noção, ele marcou ou deu assistências para 23 dos primeiros 32 pontos da corrida final de 44 a 11 para New York. Nessa altura o time já tinha seis pontos de vantagem. Por fim, não olhou mais para trás e saiu na frente na série.

(4) Cleveland Cavaliers 104 x 115 New York Knicks (3)

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 29 5 3 6 1 Evan Mobley 15 14 3 0 3 James Harden 15 4 3 1 1 Sam Merrill 12 1 2 1 0 Jarrett Allen 10 7 3 1 1

Três pontos: 16/50 (32%) / Mitchell: 4/11

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Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 38 5 6 3 0 Mikal Bridges 18 5 1 2 0 Karl-Anthony Towns 13 13 5 1 1 Josh Hart 13 7 4 1 0 O.G Anunoby 13 5 2 1 0

Três pontos: 10/32 (31.3%) / Shamet: 3/3

Knicks 1-0