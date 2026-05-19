NBA: Jason Kidd é demitido pelo Mavericks

Técnico ficou no cargo por cinco anos e levou o Mavs às finais de 2023/24

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, a direção do Dallas Mavericks optou por demitir técnico Jason Kidd antes do início da próxima temporada da NBA. Segundo Charania, a decisão foi do novo presidente da equipe Masai Ujiri. A partir de agora, Ujiri vai em busca de escolher o treinador que vai substituir Kidd no comando.

Jason Kidd estava no time desde 2021/22, quando deixou o cargo de assistente do Los Angeles Lakers. Ele ainda tinha mais quatro anos sob contrato, no valor de aproximadamente US$40 milhões.

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Apesar de ir à final da NBA em 2023/24, o Mavericks só foi aos playoffs mais uma vez no período em que ele comandou. Em cinco campanhas, Kidd somou 205 vitórias em 410 jogos. Ou seja, teve um aproveitamento de 50% na fase regular.

O Mavericks passou por muitas mudanças nos últimos anos, enquanto Kidd tentou cumprir o que a antiga direção pedia. Em 2022/23, por exemplo, o Mavs tinha chance de ir aos playoffs, via play-in. No entanto, o técnico sacou os principais jogadores, incluindo Luka Doncic, para ficar com a própria escolha. No Draft, selecionou o pivô Dereck Lively.

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Então, no ano seguinte, o Mavs bateu times importantes, como o Oklahoma City Thunder e o Minnesota Timberwolves, rumo às finais. Na decisão, entretanto, o time foi batido pelo Boston Celtics.

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Embora o Mavericks tenha ido à final da NBA, o antigo presidente Nico Harrison trocou Luka Doncic para o Lakers e Jason Kidd teve de aceitar a decisão. O Mavs recebeu Anthony Davis em contrapartida, mas o pivô chegou com uma lesão. Quando fez sua estreia, ele se machucou mais uma vez e só voltou no fim da campanha. Mesmo assim, a equipe não foi aos playoffs.

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O time ficou com a primeira escolha do Draft de 2025/26 e selecionou Cooper Flagg. Entretanto, Dallas estava sem Kyrie Irving (por toda a temporada) e Davis voltou a se machucar. Como resultado, o técnico usou Flagg como armador.

Apesar de críticas, Jason Kidd manteve o jovem na posição. O time, enquanto isso, não vencia jogos e começou a cair na tabela de classificação.

Depois, Dallas demitiu Harrison, trocou Davis para o Washington Wizards e recebeu nomes como Khris Middleton, Marvin Bagley, A.J. Johnson, além de escolhas de Draft. Pouco, pois o pivô foi o grande ativo que levou no negócio de Doncic.

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Nas últimas semanas, a direção do Mavericks indicou Masai Ujiri para o lugar de Harrison, enquanto algumas mudanças no elenco poderiam acontecer. A primeira delas, no entanto, foi a saída de Jason Kidd. Vale lembrar que ele estendeu seu contrato em outubro de 2025.

Agora, o Mavericks possui a escolha nove do próximo Draft da NBA e existe a chance do time tentar subir no recrutamento ou até trocar a pick, ao lado de algum jogador por um reforço. Por enquanto, são apenas rumores.