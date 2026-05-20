NBA Draft 2026: Darryn Peterson

Ala-armador da Universidade de Kansas é uma provável escolha TOP 3 do recrutamento deste ano

O Jumper Brasil dá sequência a sua série de perfis das maiores promessas do draft da NBA de 2026 com o ala-armador Darryn Peterson. Destaque da Universidade de Kansas, o atleta de 19 anos está projetado para ser uma das três primeiras escolhas do recrutamento deste ano. Então, confira a nossa análise do prospecto:

Darryn Peterson

Idade: 19 anos

País: EUA

Universidade: Kansas

Experiência: freshman (uma temporada universitária)

Posição: ala-armador/armador

Altura (sem tênis): 6’4.5’’ (1,94m)

Envergadura: 6’9.75’’ (2,07m)

Peso: 198,8 lbs (90,1 kg)

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Médias na última temporada (NCAA): 20,2 pontos, 4,2 rebotes, 1,6 assistência, 1,4 roubo de bola, 0,6 toco, 1,6 turnover, 43,8% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 38,2% nas bolas de três pontos (6,9 tentativas por jogo) e 82,6% nos lances livres (5,5 tentativas) em 29,0 minutos por jogo.

Atributos físicos e atléticos

– Peterson, antes de tudo, tem ótimas dimensões para atuar como um combo guard no próximo nível. Podemos dizer que, com tênis em quadra, esse é um atleta de armação com quase 2m de altura e 2,10m de envergadura;

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– Não o considerava um atleta de elite no basquete colegial, mas, de fato, era acima da média. Tinha uma combinação interessante de primeiro passo rápido, explosão e força física tanto em quadra aberta, quanto sob contato;

– Teve uma série de lesões em sua temporada em Kansas (coxa, tornozelo, quadril) que tiveram claro impacto em sua condição atlética. O prospecto, certamente, foi um atleta muito menos “potente” no ano universitário;

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– É um jogador forte fisicamente para a posição em que joga e faz proveito disso. Não foge do jogo mais físico quando ataca a cesta e, ainda que seja inconstante, mostra capacidade de finalizar contra contato;

– Passou por uma situação pouco usual na temporada em Kansas por causa de casos seguidos de câimbras. Ele alega que o uso exagerado de creatina causou o problema, mas não deixa de ser muito estranho.

Ataque

– Peterson atuou em uma função bem diferente na universidade, sem a bola nas mãos, comparado ao basquete colegial. Mesmo assim, provou o seu ímpeto ofensivo fazendo mais de 20 pontos por jogo como freshman;

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– Mostrou uma evolução notável, em particular, como chutador de longa distância. Tem uma mecânica de arremesso sólida, registrou bom aproveitamento em alto volume e converteu quase 50% das bolas em situações de catch and shoot;

– Sabe usar o físico, ombros e fintas para criar separação para os defensores em média distância. Não é fácil o contestar nessas situações por causa dos seus braços longos e capacidade de acertar arremessos em movimento;

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– Uma questão prejudicada pelo seu declínio atlético, certamente, foi a finalização perto do aro. Anotou só 58% dos seus arremessos em torno da cesta em Kansas, apesar de ter desenvolvido um floater bem funcional;

– O ala-armador segue, no entanto, muito bom em absorver contato com o corpo forte e “cavar” faltas ao atacar a cesta. Afinal, cobrou quase seis lances livres por jogo – com ótimos 82,6% de aproveitamento neles;

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– O que prejudica a eficiência de Peterson como pontuador, acima de tudo, é a seleção de arremessos. Até pela falta da explosão que já teve, o jovem adquiriu o costume de “abortar” infiltrações em nome de tiros de média distância;

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– Atuou como armador no colegial, mas seria difícil imaginar isso com a ínfima média de 1,6 assistência. A minha impressão é que ele até faz boas leituras, só que a qualidade dos seus passes foi bem questionável em Kansas;

– Mas, como esperado, nem tudo é ruim nesse departamento. Dá para ver, nos instantes isolados em que teve essa chance, que é um bom passador no pick-and-roll. Faz leituras e passes simples, eficientes e precisos;

– O seu controle de bola, a princípio, não é nada mais do que adequado para um combo guard na NBA. Não tem muitos movimentos mais avançados ou criativos para quebrar as defesas sem depender dos seus atributos físicos-atléticos;

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– O prospecto diz para todos que se vê como um armador, como jogou enquanto estava no colegial. Mas, a julgar pelo que vimos em Kansas, ele está longe do necessário para assumir essa função entre os profissionais.

Defesa

– Peterson é um bom defensor, antes de tudo, pelos seus instintos e oportunismo fora da bola. Além disso, vejo grande potencial como defensor no um contra um e até como um protetor de aro auxiliar;

– Cobre muito espaço na marcação por causa de sua combinação de imposição física e mobilidade lateral. Eu acho que a sua agilidade lateral, aliás, é um aspecto subestimado do seu jogo;

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– É um jogador sempre muito atento às linhas de passe adversárias no perímetro e bem esperto para “quebrá-las”. Nesse sentido, eu diria que os seus 1,4 roubos de bola por Kansas não fazem jus ao seu ímpeto;

– Assim como qualquer jovem, às vezes, ele se deixa levar pelo ímpeto, instintos e a vontade de antecipar lances. Falta-lhe um pouco de disciplina e uma regularidade de esforço em certos momentos.

Conclusão

Darryn Peterson, talvez, seja o grande ponto de interrogação deste draft da NBA. Ele é um talento de primeira linha, mas a sua temporada em Kansas foi cheia de problemas. Eu imagino que, depois das lesões e câimbras, os seus exames vão ser decisivos para sabermos a sua posição no recrutamento. Mas, de qualquer forma, a sua permanência no TOP 3 após tudo isso só prova que o jovem é muito bom.

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Projeção: TOP 3