Shai Gilgeous-Alexander admite “grande desafio” contra Wembanyama

As finais da conferência Oeste, entre tantos duelos, colocam os astros Shai Gilgeous-Alexander e Victor Wembanyama frente a frente. Mas, no primeiro jogo da série, o embate não existiu. O jovem do San Antonio Spurs teve uma atuação histórica e, com isso, liderou a vitória fora de casa dos texanos. Depois da partida, o craque do Oklahoma City Thunder admitiu que o pivô é um rival que muda o outro time.

“É um grande desafio, certamente, enfrentar Victor. Ele é muito alto e tem braços bem longos. Com isso, impede muita coisa de ocorrer dentro do garrafão. Você precisa, então, ser esperto quando entra na área pintada. Ser paciente, mas também agredir. Não se pode ser tímido demais”, explicou o ala-armador, após a derrota por 122 a 115.

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Nas redes sociais, os torcedores do Thunder viram uma hesitação de vários jogadores em atacar o aro. Seria uma reação, a princípio, à presença de Victor Wembanyama no garrafão. Mas não foi só uma sensação de quem estava fora de quadra. Depois da partida, Shai Gilgeous-Alexander indicou ter tido essa mesma impressão.

“Muitas vezes, um jogador vê uma força como Victor perto da cesta e se preocupa um pouco demais. Como resultado, perde o ímpeto de atacar. O problema é que, de repente, você percebe que está sufocando o seu jogo por medo. Por isso, eu falo: o equilíbrio está em ser agressivo com inteligência”, reforçou o MVP da temporada.

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Dois lados

A questão é que Wembanyama não foi só dominante na defesa. Longe disso. Afinal, ele acabou o jogo com 41 pontos e 24 rebotes. Também deu três tocos, enquanto acertou 14 dos seus 25 arremessos de quadra. Qualquer um teria problemas para pará-lo, mas Jalen Williams cobrou um esforço defensivo maior por parte do Thunder.

“Se qualquer atleta anota 41 pontos, antes de tudo, eu acho que que não o fizemos trabalhar muito. Então, nós temos que achar uma solução para isso. Mas o Spurs também faz um ótimo trabalho criando jogadas para colocar Victor em boas condições de pontuar. A equipe o acha nos pontos certos da quadra”, avaliou o ala de 25 anos.

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Williams crê que uma boa defesa em cima de Wembanyama começa por evitar que ele receba a bola. “Se o deixarmos receber sem problemas, ele coloca muita pressão em nossa defesa. E, além disso, sabe passar a bola também. Nós temos que ser bem melhores na próxima partida. Muito melhores”, concluiu.

Cada posse

Enquanto Shai Gilgeous-Alexander teve uma atuação apagada, Victor Wembanyama fez história nesta segunda-feira. O pivô se tornou o atleta mais jovem a marcar 40 pontos e 20 rebotes em um jogo de playoffs. Para o técnico Mitch Johnson, no entanto, foi a defesa do francês que mais brilhou outra vez.

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“O seu nível de disposição física contra contato foi incrível. É claro que os rebotes saltam aos olhos no boxscore, mas achei que a sua marcação foi fora do normal. Ele estava pronto em cada posse e, por isso, nos deu 49 minutos do basquete de mais alto nível que poderíamos pedir”, elogiou o treinador.