Segundo jogador do Magic, LeBron James encerraria papo de GOAT

O debate de GOAT da NBA parecia interminável. No entanto, para um jogador do Orlando Magic, uma decisão diferente no Los Angeles Lakers poderia colocar LeBron James no topo da discussão. De acordo com Kentavious Caldwell-Pope, se o time campeão da “bolha” em 2020 fosse mantido, o camisa 23 seria, sem dúvidas, maior do que Michael Jordan.

“Acho que se tivéssemos mantido aquele grupo, teríamos vencido mais dois títulos. Não haveria mais conversa sobre o GOAT, porque LeBron James teria seis títulos”, disse Caldwell-Pope.

De fato, se a projeção do jogador fosse real, LeBron teria ainda mais pontos fortes na disputa contra Jordan. Afinal, ele igualaria o número de títulos do ídolo do Chicago Bulls e o principal argumento à favor do lendário jogador não valeria mais.

Publicidade

No entanto, o desmanche do time de 2020 visava justamente mais títulos para LeBron. Embora o jogador do Magic tivesse boas lembranças, o Lakers da temporada pós-Bolha desapontou. Na fase regular, terminou apenas em sétimo e depois caiu na primeira rodada dos playoffs para o Phoenix Suns.

Desse modo, o Lakers atendeu a um pedido de LeBron James: uma troca por Russell Westbrook. O custo: Caldwell-Pope, Kyle Kuzma e Montrezl Harrell. Porém, a sequência com o MVP de 2017 não rendeu os frutos esperados e Los Angeles acumulou mais decepções na NBA.

Publicidade

Leia mais!

O jogador do Magic, assim, acredita que uma decisão diferente poderia ter mudado o futuro de LeBron James no Lakers. Isso porque, de acordo com o ala-armador, o elenco de 2020 tinha entrosamento e poderia dar a volta por cima após a decepção em 2021.

“Aquele time de 2020, nós tivemos muitos momentos em que tudo simplesmente encaixava. Dentro de quadra, fora de quadra, convidando uns aos outros para nossas casas. Estávamos sempre juntos. Então, aqueles eram meus irmãos. Eu passava mais tempo com o time do que com a minha família”, completou Caldwell-Pope.

Publicidade

Por fim, apesar da projeção, a saída do Lakers foi boa para Caldwell-Pope. Afinal, após o Wizards, ele foi trocado para o Denver Nuggets, onde conquistou mais um título da NBA em 2023. Hoje, desse modo, ele é um jogador importante no Orlando Magic.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA