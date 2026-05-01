De’Aaron Fox: “Só vou celebrar quando o Spurs for campeão”

Demorou quase uma década, mas aconteceu. De’Aaron Fox, por fim, venceu a primeira série de playoffs da carreira e o San Antonio Spurs deu o passo inicial na busca por ser campeão da NBA. Foi o fim de um “jejum” de nove anos, em que disputou mais de 600 jogos de temporada regular. No entanto, o armador (ainda) não vê motivos para festa.

“Levou algum tempo para isso acontecer, então é uma boa sensação. Mas, na verdade, nada mais do que isso. Afinal, para ser sincero, eu não sou uma pessoa de comemorar muito. Por isso, não esperem loucuras. Só vou celebrar quando nós formos campeões”, cravou o armador, depois da vitória decisiva sobre o Portland Trail Blazers.

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O Spurs confirmou a expectativa e fechou a série contra o Blazers em cinco jogos. Mas esse duelo foi diferente do esperado. Os texanos chegaram a perder a vantagem de mando de quadra e Victor Wembanyama foi desfalque por causa de uma concussão. Diante disso, De’Aaron Fox viu o time mostrar a força de um potencial campeão.

“Eu acho que, antes de tudo, vencemos essa série na defesa. Sabíamos o que queriam fazer, tentamos pará-los e realizamos um bom trabalho. Além disso, fomos agressivos. Você precisa ser o time que ataca primeiro e se impõe. Começamos todos os jogos em um ritmo forte e, com isso, eles correram atrás de nós”, elogiou o titular do Spurs.

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Sem varrida

O Spurs teve uma classificação, até certo ponto, tranquila para as semifinais do Oeste. No entanto, poderia ter sido ainda mais. Há quem diga que, se não fosse pela ausência pontual de Wembanyama, a série contra o Blazers teria sido uma “varrida”. Para Fox, mesmo sem o craque, os texanos tiveram chance de fechar o duelo em quatro partidas.

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“Nós sentimos que tivemos condições de vencer todos os jogos da série. Até a segunda partida, em que perdemos, pois abrimos 14 pontos de diferença no último quarto. Por isso, essa derrota foi uma grande decepção para todo mundo. Mas os playoffs também são sobre a sua capacidade de seguir em frente e superar”, ressaltou o astro.

Fox, no entanto, sabe que todas as histórias têm dois lados. Ou seja, o outro lado pode ter um sentimento bem parecido. “Eu aposto que Portland também imagina que deixou algumas vitórias ‘escaparem’. Teve chances de vencer. Às vezes, você perde jogos que parecem encaminhados. É assim mesmo”, minimizou.

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Batalha física

Para ser campeão da NBA, De’Aaron Fox sabe que o Spurs vai precisar fazer bem mais. Os próximos oponentes vão ser mais fortes do que o Blazers e, por isso, vão dar menos margem para erros. Essa é a razão pela qual experiência é tão importante nos playoffs. O astro, no entanto, crê que o time tirou boas lições possíveis desse primeiro desafio.

“Não importa contra quem se jogue nos playoffs, você tem que entender que será uma batalha física. Afinal, são duas equipes jogando seis, sete vezes em duas semanas. Os jogadores vão se conhecer melhor e ficar hostis. Os arremessos caem em certas noites, em outras não. Mas, se for físico e continuar jogando o seu basquete, tudo dará certo”, concluiu Fox.