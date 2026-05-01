Dono do Suns rejeita troca de Devin Booker: “Nós o amamos”

Devin Booker não será envolvido em troca pelo Phoenix Suns. Pelo menos é o que garante o dono da franquia. Segundo Mat Ishbia, o astro é o principal jogador do time e está nos planos para o futuro.

Em conversa com a imprensa, o dirigente foi além ao afirmar que o Suns será campeão com Booker no elenco. Assim, Ishbia tratou de desmentir os rumores de uma eventual troca do ala-armador de 29 anos na próxima offseason.

“Eu entraria no fogo com Devin Booker. E faria isso com orgulho. Devin Booker não vai ser trocado. Ele é o nosso franchise player. Vamos construir a equipe certa ao redor dele. E vamos ganhar um título aqui com Devin Booker. Estou animado para fazer isso e estar ao lado dele quando conseguirmos”.

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“As pessoas não percebem a gravidade que ele traz para o jogo de basquete. Devin Booker é um vencedor. Acho que ele é um jogador fenomenal. Além disso, Devin é ótimo para a cidade, para a comunidade. Enfim, ele é o nosso cara. Nós o amamos. A mídia nacional, às vezes, diz coisas ridículas”, contou Mat Ishbia.

As especulações sobre uma possível troca de Devin Booker surgiram logo após a eliminação do Suns na primeira rodada dos playoffs. Oitavo do Oeste, o time foi varrido pelo Oklahoma City Thunder, atual campeão da NBA e dono da melhor campanha pelo segundo ano seguido.

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No programa First Take, da ESPN, Stephen A Smith questionou se Booker deveria deixar o Suns em busca de um caminho mais claro para o título. O polêmico analista também disse que o astro está em uma situação confortável em Phoenix.

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“Meu irmão, quando você vai começar a ganhar? Quer dizer, eu gosto do Devin Booker. Sem querer ofender, mas exigimos tanto dos outros. E dele? Nada. Quer dizer, ninguém o critica. O problema é que ele está confortável demais em Phoenix”.

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“Em algum momento, quero ver um Devin Booker faminto por vitórias. Ou seja, preciso ver essa mentalidade de campeão estampada em sua personalidade. E não vejo isso agora. E é por isso que acho que ele precisa sair do Suns e se encontrar em uma situação vantajosa”, afirmou Smith.

Já o ex-campeão da NBA, Kendrick Perkins, sugeriu que Booker talvez se encaixasse melhor como uma opção secundária do que como o “número 1” do time.

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“Em algum momento, Mat Ishbia precisa se perguntar se Devin Booker é a opção número 1 do Suns. Se é um Batman que poderia levar o time à terra prometida. Ou seja, trazer um título para Phoenix. Mas eu digo de antemão: ‘Claro que não é’. Eu acredito que Booker é um número 2 de fato. Portanto, um Robin para um Batman”.

“E isso não diminui o quão bom jogador de basquete ele é. Mas quando você pensa nos Batmans do Oeste… Ele acabou de ser varrido por um deles, que é o melhor jogador da liga, o Shai Gilgeous-Alexander. Aí você percebe que o Oeste ainda tem Anthony Edwards, Luka Doncic e Victor Wembanyama”, disse Perkins.

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Devin Booker é a referência técnica do Suns

Devin Booker chegou à NBA em 2015, após ter sido a escolha 13 do recrutamento daquele ano. Desde então, ele evoluiu e se torno um dos melhores jogadores da liga. Além disso, virou o maior cestinha da história do Suns (18.120 pontos).

No entanto, em 11 anos no Suns, o melhor resultado de Booker foi o vice-campeonato em 2021. Na ocasião, o time do Arizona caiu para o Milwaukee Bucks, em uma série de seis jogos.

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Ídolo do Suns e da cidade de Phoenix, Booker já disputou 737 jogos pela equipe. Suas médias são de 24,6 pontos, 5,3 assistências e quatro rebotes. Cinco vezes All-Star da NBA, o ala-armador tem no currículo duas medalhas de ouro olímpicas pela seleção dos EUA (2020 e 2024).

Assim, fora de qualquer cenário de troca, Devin Booker tem contrato com o Suns até 2030. Nas próximas quatro campanhas, alias, ele vai receber cerca de US$251 milhões em salários.