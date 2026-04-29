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Com Victor Wembanyama, Spurs fecha série contra Blazers

San Antonio avança nos playoffs pela primeira vez desde 2017

Por
Victor Wembanyama Spurs Blazers
Reprodução / X

O San Antonio Spurs de Victor Wembanyama eliminou o Portland Trail Blazers e garantiu a vaga para a próxima fase dos playoffs da NBA. Em um bom jogo nessa terça-feira (28), a equipe fechou a série contra o rival em cinco partidas, com brilho do francês e de De’Aaron Fox. A equipe do técnico brasileiro Tiago Splitter fica pelo caminho, após surpreender o mundo ao chegar a pós-temporada em 2025/26.

A primeira série de playoffs da carreira de Victor Wembanyama na NBA foi quase um filme. Do brilho em quadra que virou uma concussão, ausência, um retorno rápido e acima de tudo, um grande desempenho. Desconsiderando o jogo 2 em que atuou por pouco tempo, essas foram suas médias na série: 26.3 pontos, dez rebotes, cinco tocos, 2.3 assistências, 60% nos arremessos de quadra e 58% nas bolas de três.

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Com seu novo gênio, o San Antonio Spurs vence uma série de playoffs pela primeira vez desde 2017, quando disputou as finais do Oeste contra o Golden State Warriors. Aquela famosa série da falta de Zaza Pachulia em Kawhi Leonard. Desde então, a equipe havia caído duas vezes na primeira rodada, uma no play-in e se reconstruiu até escolher o francês e outros jovens no Draft. Acima de tudo, o time mostrou um basquete de elite.

Pelo lado do Portland Trail Blazers, um ano de aprendizado. O jovem time enfim deu um salto no Oeste, deixou figurões para trás na tabela e viveu sua primeira experiência de pós-temporada. Agora, o futuro de Splitter está em evidência, com a franquia entrevistando outros candidatos a técnico. A boa mescla de jovens e veteranos ganhará Damian Lillard em 2026/27.

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Escalações

Não houve mudanças em relação a contusões para o jogo 5. A única baixa segue sendo a de Damian Lillard, que está fora da temporada 2025/26.

Apesar de rumores de uma mudança no time titular, Tiago Splitter manteve o mesmo quinteto que começou todos os jogos da série por Portland: Scoot Henderson, Jrue Holiday, Deni Avdija, Toumani Camara e Donovan Clingan.

Enquanto isso, Mitch Johnson também manteve seu quinteto titular habitual por San Antonio: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama.

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Destaques

A vitória texana parecia óbvia desde o primeiro minuto. Uma sequência inicial devastadora de 17 a 4, para abrir vantagem rapidamente. A execução do time da casa esteve em alta desde o primeiro minuto da partida e seguiu assim por todo o primeiro tempo. Acima de tudo, um grande trabalho coletivo, que premiou o arremessador Julian Champagnie, muito bem na primeira metade.

Aliás, essa foi a marca do Spurs, que fechou a série contra o Blazers com seis jogadores com dez ou mais pontos na partida. Para se ter uma noção, a equipe tinha Victor Wembanyama e De’Aaron Fox com menos de dez pontos até o intervalo. O grande ponto era defensivo. A equipe fechava o aro, abria espaço para arremessadores de Portland e vivia com os resultados.

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O poder de fogo do time visitante seguiu baixo, especialmente com partidas ruins de Jrue Holiday e Scoot Henderson em grande parte do jogo. Outro que não conseguiu acertar muitos arremessos foi Toumani Camara. O trio somou sete acertos em 30 tentativas, com três de 15 do perímetro.

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Assim, o jogo foi transcorrendo sem sustos, mesmo que o ritmo texano tenha baixado após o intervalo. Ainda assim, Portland não conseguia encostar, sofrendo com pouco ritmo ofensivo. Porém, a partida ganhou algum fogo no fim do terceiro período.

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Tiago Splitter trouxe nomes como Sidy Cissoko e Vit Krejci para a quadra. Ambos praticamente não jogaram na série. Cada um deles trouxe um ritmo diferente. Krejci foi uma ameaça de arremesso e um criador secundário, enquanto o francês foi agressivo, acertou duas bolas de três e até deu uma enterrada sobre Wembanyama. Com Deni Avdija também ganhando algum ritmo, o Blazers foi fazendo uma cesta de cada vez e diminuindo a vantagem.

De repente, há oito minutos do fim da partida, o que era uma distância confortável se tornou um jogo apertado. Mas o Blazers não conseguiu romper a linha dos oito pontos contra o Spurs de Victor Wembanyama. A partir daí, o pivô francês se elevou na defesa. Isso incluiu dois tocos absurdos sobre Deni Avdija e Toumani Camara.

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Por outro lado, De’Aaron Fox despertou no ataque. De seus 21 pontos, 11 vieram quarto período. Duas bolas de três, uma bandeja acrobática e Portland não conseguiu encostar mais. Por fim, a vantagem ficou em 19 pontos para San Antonio, que encerrou a série.

(7) Portland Trail Blazers 95 x 114 San Antonio Spurs (2)

Blazers

JogadorPTSREBASTSTLBLK
Deni Avdija223301
Jerami Grant121120
Robert Williams III117110
Sidy Cissoko114030
Donovan Clingan105600

Três pontos: 11/47 (23.4%) / Cissoko: 2/3

Spurs

JogadorPTSREBASTSTLBLK
De’Aaron Fox213910
Julian Champagnie197300
Victor Wembanyama1714306
Dylan Harper173130
Stephon Castle153501

Três pontos: 12/30 (40%) / Champagnie: 5/7

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Spurs 4-1

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