Notícias Rumores Opinião Classificação Onde Assistir
Conferência Leste
Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphia 76ers Toronto Raptors Washington Wizards
Conferência Oeste
Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets LA Clippers LA Lakers Memphis Grizzlies Minnesota T-Wolves New Orleans Pelicans OKC Thunder Phoenix Suns Portland Trail Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

NBA: LeBron James joga contra marca negativa nos playoffs

Sexto jogo da série da primeira rodada acontece nesta sexta-feira (01), em Houston

Por
LeBron James NBA playoffs
Reprodução / X

Pressão. Era algo que o Los Angeles Lakers e LeBron James não vinham sentindo nos playoffs da NBA contra o Houston Rockets até o último final de semana. Afinal, vencia a série por 3 a 0 e parecia ter tudo sob controle. No entanto, o time de Houston venceu os jogos quatro e cinco, deixando a franquia de Los Angeles em situação difícil.

Então, nesta sexta-feira (01), o Lakers pega o Rockets mais uma vez, pelo sexto jogo da série. Depois de perder em casa, a equipe de Los Angeles precisa da vitória longe de seus domínios para evitar um sétimo e decisivo embate.

Continua após a publicidade

Mas mais do que isso, se o Lakers levar a virada na série, será a primeira vez na história dos playoffs da NBA que um time perde depois de vencer os três primeiros jogos. Embora ainda tenha vantagem, o “momento” foi todo para o outro lado.

O fato é que o Rockets foi melhor em vários quesitos nos três primeiros jogos, exceto no arremesso de três e na defesa. Então, seria um placar mentiroso?

Continua após a publicidade

Depende, pois o que LeBron James vinha fazendo sem os dois principais cestinhas da equipe, e aos 41 anos, era algo incrível. Mas ver o controle da série escapar de suas mãos pode ser um grande problema.

Não só para o Lakers, mas para o próprio astro. Isso porque ele fez parte do primeiro time que virou uma série perdendo por 3 a 1 nas finais. Agora, ele corre sérios riscos de estar do outro lado da moeda. E da pior forma possível, uma vez que jamais uma equipe reverteu um 3 a 0 na história.

Continua após a publicidade

LeBron James precisa comandar o Lakers para seguir nos playoffs da NBA

É claro que, após mais de 20 temporadas na liga, LeBron não precisa provar mais nada. Sua carreira está estabelecida, apesar de algumas manchas, como a ida para o Miami Heat. No entanto, ele reverteu tudo isso com um retorno ao Cleveland Cavaliers e o título o deixou em outro patamar para a torcida.

Mas levar uma virada após um 3 a 0 pela primeira vez na história da NBA, não é o que LeBron James quer. Nem de longe.

Continua após a publicidade

Então, o jogo desta sexta-feira pode ser encarado como um dos mais importantes de sua carreira. Ainda não tem Luka Doncic, mas Austin Reaves voltou no último embate. E Reaves não foi bem, aliás.

Tem cara de jogo sete, apesar de não ser. Afinal, se o Rockets forçar o embate, quem estará “nas cordas” será o Lakers. De nada vai ter adiantado obter aquelas três vitórias se LeBron James não fizer uma daquelas suas atuações espetaculares de playoffs da NBA. Precisa voltar no tempo e liderar.

Continua após a publicidade

Rockets já venceu duas séries após perder por 3 a 1

Se o Lakers já está sob pressão, o mesmo não acontece com o Rockets. Já tirou dois “match points” do time de Los Angeles, enquanto limitou o adversário nas cestas de três, que vinham sendo a diferença nos playoffs da NBA.

E em sua história, o Rockets já esteve em duas séries que perdia por 3 a 1 e virou em 4 a 3. Primeiro, em 1995, contra o Phoenix Suns na semifinal de conferência. Vinte anos depois, reverteu contra o Los Angeles Clippers na mesma fase.

Continua após a publicidade

Leia mais

O que faz do Rockets o favorito é o fato de ter dominado nos rebotes, incluindo os ofensivos, mas faltava algo: o arremesso de três. E isso deve ditar o jogo de hoje. Em casa, contra o Lakers de LeBron, Houston tem tudo para deixar a série de playoffs ainda mais empolgante.

Desde as lesões de Reaves e Doncic, o Lakers vinha sendo um dos melhores em defesa e três pontos. Mas a ausência de Kevin Durant vem fazendo o Rockets melhor. De alguma forma, o time deu um jeito de jogar bem sem ele, o que é muito diferente do que houve em toda a campanha.

Continua após a publicidade

Afinal, foi uma das maiores críticas de Ime Udoka e Durant entrou nos playoffs como o segundo jogador com mais minutos na temporada 2025/26 da NBA. Até Jabari Smith Jr, um dos jogadores que mais sofreram com “falta de personalidade” que o técnico tanto reclamou na campanha, foi muito bem.

Luka Doncic

Por enquanto, o astro segue sem prazo de volta às quadras. De acordo com rumores, o esloveno pode ficar fora até da série contra o Oklahoma City Thunder, caso o Lakers passe do Rockets.

Continua após a publicidade

Mas é isso. Para ter alguma chance de contar com Luka Doncic, o Lakers tem de vencer o jogo de hoje. Do contrário, apesar de atuar em casa no domingo, o favorito passa a ser o Rockets.

comentários