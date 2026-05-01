NBA: LeBron James joga contra marca negativa nos playoffs

Pressão. Era algo que o Los Angeles Lakers e LeBron James não vinham sentindo nos playoffs da NBA contra o Houston Rockets até o último final de semana. Afinal, vencia a série por 3 a 0 e parecia ter tudo sob controle. No entanto, o time de Houston venceu os jogos quatro e cinco, deixando a franquia de Los Angeles em situação difícil.

Então, nesta sexta-feira (01), o Lakers pega o Rockets mais uma vez, pelo sexto jogo da série. Depois de perder em casa, a equipe de Los Angeles precisa da vitória longe de seus domínios para evitar um sétimo e decisivo embate.

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Mas mais do que isso, se o Lakers levar a virada na série, será a primeira vez na história dos playoffs da NBA que um time perde depois de vencer os três primeiros jogos. Embora ainda tenha vantagem, o “momento” foi todo para o outro lado.

O fato é que o Rockets foi melhor em vários quesitos nos três primeiros jogos, exceto no arremesso de três e na defesa. Então, seria um placar mentiroso?

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Depende, pois o que LeBron James vinha fazendo sem os dois principais cestinhas da equipe, e aos 41 anos, era algo incrível. Mas ver o controle da série escapar de suas mãos pode ser um grande problema.

Não só para o Lakers, mas para o próprio astro. Isso porque ele fez parte do primeiro time que virou uma série perdendo por 3 a 1 nas finais. Agora, ele corre sérios riscos de estar do outro lado da moeda. E da pior forma possível, uma vez que jamais uma equipe reverteu um 3 a 0 na história.

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LeBron James precisa comandar o Lakers para seguir nos playoffs da NBA

É claro que, após mais de 20 temporadas na liga, LeBron não precisa provar mais nada. Sua carreira está estabelecida, apesar de algumas manchas, como a ida para o Miami Heat. No entanto, ele reverteu tudo isso com um retorno ao Cleveland Cavaliers e o título o deixou em outro patamar para a torcida.

Mas levar uma virada após um 3 a 0 pela primeira vez na história da NBA, não é o que LeBron James quer. Nem de longe.

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Então, o jogo desta sexta-feira pode ser encarado como um dos mais importantes de sua carreira. Ainda não tem Luka Doncic, mas Austin Reaves voltou no último embate. E Reaves não foi bem, aliás.

Tem cara de jogo sete, apesar de não ser. Afinal, se o Rockets forçar o embate, quem estará “nas cordas” será o Lakers. De nada vai ter adiantado obter aquelas três vitórias se LeBron James não fizer uma daquelas suas atuações espetaculares de playoffs da NBA. Precisa voltar no tempo e liderar.

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Rockets já venceu duas séries após perder por 3 a 1

Se o Lakers já está sob pressão, o mesmo não acontece com o Rockets. Já tirou dois “match points” do time de Los Angeles, enquanto limitou o adversário nas cestas de três, que vinham sendo a diferença nos playoffs da NBA.

E em sua história, o Rockets já esteve em duas séries que perdia por 3 a 1 e virou em 4 a 3. Primeiro, em 1995, contra o Phoenix Suns na semifinal de conferência. Vinte anos depois, reverteu contra o Los Angeles Clippers na mesma fase.

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O que faz do Rockets o favorito é o fato de ter dominado nos rebotes, incluindo os ofensivos, mas faltava algo: o arremesso de três. E isso deve ditar o jogo de hoje. Em casa, contra o Lakers de LeBron, Houston tem tudo para deixar a série de playoffs ainda mais empolgante.

Desde as lesões de Reaves e Doncic, o Lakers vinha sendo um dos melhores em defesa e três pontos. Mas a ausência de Kevin Durant vem fazendo o Rockets melhor. De alguma forma, o time deu um jeito de jogar bem sem ele, o que é muito diferente do que houve em toda a campanha.

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Afinal, foi uma das maiores críticas de Ime Udoka e Durant entrou nos playoffs como o segundo jogador com mais minutos na temporada 2025/26 da NBA. Até Jabari Smith Jr, um dos jogadores que mais sofreram com “falta de personalidade” que o técnico tanto reclamou na campanha, foi muito bem.

Luka Doncic

Por enquanto, o astro segue sem prazo de volta às quadras. De acordo com rumores, o esloveno pode ficar fora até da série contra o Oklahoma City Thunder, caso o Lakers passe do Rockets.

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Mas é isso. Para ter alguma chance de contar com Luka Doncic, o Lakers tem de vencer o jogo de hoje. Do contrário, apesar de atuar em casa no domingo, o favorito passa a ser o Rockets.