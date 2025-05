NBA: Russell Westbrook rejeita aposentadoria

Russell Westbrook vai passar por cirurgia após o fim da temporada do Denver Nuggets na NBA, mas não cogita aposentadoria. Apesar do seu futuro no time do Colorado ser incerto, o astro descartou rumores sobre parar de jogar basquete. Aos 36 anos, o armador vive momento de atos e baixos na carreira, além da lesão na mão.

O veterano jogou a pós-temporada com duas fraturas nas mãos e anunciou que fará cirurgia para a correção desses problemas. Assim, ele espera estar 100% recuperado para o começo da campanha de 2025/26.

No comunicado, o armador solta a seguinte frase: “Nos vemos em breve”. Sua decisão contratual deve estar em foco nas próximas semanas.

Publicidade

Westbrook pode permanecer em Denver. Afinal, tem uma opção de jogador para 2025/26 no valor de quase US$3.5 milhões. Se exercer sua opção, ele seguirá no elenco como o principal reserva do time de Nikola Jokic.

Porém, seu bom ano pode fazê-lo testar o mercado. Seja para um salário maior do que o pouco acima do mínimo que recebe ou para um papel maior dentro de um time. Apesar da campanha não ter acabado bem com um desempenho abaixo na série contra Oklahoma, o armador MVP de 2017 teve ótimos momentos ao lado do sérvio em Denver.

Publicidade

Leia mais!

Em 75 partidas, suas médias foram de 13.3 pontos, 6.1 assistências, 4.9 rebotes e 1.4 roubo de bola em 27.9 minutos por jogo. Ele foi titular em 36 ocasiões. Além disso, ele teve 32.3% do perímetro na campanha. Apesar de os números totais não indicarem uma enorme melhora nos arremessos de três, vale destacar que o armador teve muito mais sucesso, sobretudo em arremessos da zona morta, que foram um grande ponto fraco em outros anos.

Essa, aliás, não é a primeira vez que o jogador de 36 anos lida com lesões na mão. Ele também teve problemas com a mão direita em 2014, quando sofreu uma fratura. Além disso, também recorreu a cirurgia em 2019 e 2024, após problemas nos ligamentos da mão esquerda.

Publicidade

Após a eliminação com o Denver Nuggets da NBA, Russell Westbrook deixou seu futuro em aberto, o que fez alguns torcedores cogitarem a aposentadoria. Ele foi perguntado sobre se ficaria em Denver. Sua resposta foi a seguinte.

“Você sabe que roupa vai vestir amanhã? Então, é a mesma ideia. Eu ainda não sei”, admitiu.

Mesmo com algum suspense, o camisa 4 deve permanecer na NBA. A questão é se será no Colorado ou em outra franquia.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA